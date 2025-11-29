المسرحية التونسية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بالتانيت الذهبي للدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692b5e4fbe1065.04526920_filjneqopkgmh.jpg width=100 align=left border=0>

فازت المسرحية التونسية "الهاربات" للمخرجة وفاء الطبوبي بالتانيت الذهبي (الجائزة الكبرى) في اختتام الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية التي أُسدل الستار على فعالياتها مساء اليوم السبت في حفل أقيم في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بحضور كوكبة من الفنانين والمبدعين من تونس وعديد البلدان العربية والإفريقية وعشاق الفن الرابع. وقد تولى الصحفيان الشابان سامية حامي والواثق بالله شاكير تقديم حفل الاختتام.



وحصدت مسرحية "الهاربات"، التي فازت مؤخرا بالجائزة الكبرى للدورة الثالثة من المهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع"، أيضا جائزتين أخريين هما "أفضل ممثلة" وقد فازت بها لبنى نعمان و"أفضل نص" لوفاء الطبوبي. ويعدّ هذا التتويج بالتانيت الذهبي هو الثاني في رصيد وفاء الطبوبي في أأيام قرطاج المسرحية، إذ سبق لعملها "آخر مرة" أن فاز بجائزة الدورة 22 لسنة 2021. ومنحت لجنة التحكيم التانيت الفضي لمسرحية "الجدار" للمخرج سنان محسن العزاوي من العراق. وفازت مسرحية "جاكرندا" لنزار السعيدي بجائزة التانيت البرونزي.









وتم خلال حفل الاختتام تتويج الأكاديمي محمد مسعود إدريس والممثل عبد الحميد قياس والممثلة والمخرجة ليلى طوبال والممثلة عزيزة بولبيار.



وتوزعت جوائز الدورة السادسة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية على النحو التالي:

* التانيت الذهبي: مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي (تونس)

* التانيت الفضي: مسرحية "الجدار" للمخرج سنان العزاوي (العراق)

* التانيت البرونزي: مسرحية "جاكرندا" للمخرج نزار السعيدي (تونس)

* أفضل ممثل: أحمد أبو زيد (مسرحية "سقوط حر") للمخرج محمد فرج خشاب (مصر)

* أفضل ممثلة: لبنى نعمان (مسرحية "الهاربات") للمخرجة وفاء الطبوبي (تونس)

* أفضل نص: وفاء الطبوبي – "الهاربات" (تونس)

* أفضل سينوغرافيا: مسرحية "الجدار" للمخرج سنان محسن العزاوي (العراق)



وتنافس على جوائز هذه الدورة 12 عملا مسرحيا، من ضمنها تونس وفلسطين والجزائر والمغرب والعراق ولبنان ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن والكوت ديفوار والسينغال. واحتكمت أعمال المسابقة إلى لجنة برئاسة التونسي الأسعد بن عبد الله وعضوية كل من: عماد المي (تونس)، سعداء الدعّاس (الكويت)، مالك العقون (الجزائر)، أبدون فورتونيه (الكونغو)، ثامر العربيد (سوريا).



الجوائز الموازية:

جائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير (النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين):

* مسرحية "الزنوس" لصالح حمودة

* تنويه بمسرحية "ميتامورفوز" لقيس بولعراس



جائزة "مسرح الحرية" – الهيئة العامة للسجون والإصلاح

نوادي السجون:



* الجائزة الأولى: "صد عقل" – السجن المدني ببرج الرومي

* الجائزة الثانية: "الحاوية" – سجن النساء بمنوبة

* الجائزة الثالثة: "مول الباش" – السجن المدني بالناظور



نوادي مراكز الإصلاح:



* الجائزة الأولى: مركز الإصلاح بالمروج – "حياة بدون إدمان"

* الجائزة الثانية: مركز الإصلاح سيدي الجديد – "أولاد عروش"

* الجائزة الثالثة: "جلسة سرية" – مركز الأطفال الجانحين بسيدي الهاني



وأكد رئيس لجنة تنظيم الدورة محمد منير العرقي أن هذه الدورة مثّلت فضاء حيّا للإبداع والحوار وتزامنت مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مجددا دعم المهرجان للقضية الفلسطينية. وأشار إلى حضور عروض متنوعة وفعاليات مهمة، أبرزها المنتدى المسرحي الدولي الأول وقسم “مسرح الحرية”، إضافة إلى ورشات تكوين للشباب ولقاءات بين المبدعين من مختلف البلدان.



