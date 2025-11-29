Babnet   Latest update 15:48 Tunis

سيدي بوزيد : اختتام الدورة الخامسة من أيام مسرح الطفل بفائض

Bookmark article    Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 15:48 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تختتم اليوم السبت فعاليات الدورة الخامسة من أيام مسرح الطفل بفائض من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية التي انطلقت يوم 28 نوفمبر الجاري تحت شعار "أطفالنا من وراء القناع" وذلك ببادرة من المكتبة العمومية بفائض..

وبين أمين المكتبة العمومية محمد العربي بن علي في تصريح لوات ان هذه الدورة تهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات الأطفال في المسرح وفتح المجال أمام المشاركين لتجربة أفكار جديدة وتحويلها الى أعمال ملموسة وتعليم كيفية صنع أدوات المسرح بالإضافة إلى تعزيز روح العمل الجماعي بين الأطفال من خلال تنفيذ مشاريع جماعية وتبادل الخبرات بين المشاركين وجعل المكتبة فضاء جاذبا ومؤثر واكتشاف مبدعين والإحاطة بهم وتأطيرهم ليكونوا صناع ثقافة.

وقد افتتحت الدورة بفضاء احدى رياض الأطفال بفائض حيث انتظمت ورشات في صنع وتحريك "دمى المبارزة" وقص وتركيب وتلوين الأقنعة وعرض لوحات راقصة مع أطفال الروضة بالإضافة الى عرض بساط الغابة من خلال مجموعة من القصص وايضا مسرحية "زهيرة" لرنيم فرحات بفضاء المكتبة العمومية .

ويتضمن برنامج الاختتام عرض مسرحيتي "الذئب والعنزات السبعة" و"السخرية" لعفاف حامدي بفضاء المكتبة العمومية بفائض وعرض مسرحي مدعوم "علي بابا...يا أطفال للمسرحي اكرام عزوز بالمدرسة الابتدائية بفائض.


