إسناد عشرة أصناف من الجوائز في إطار النسخة الثانية من مسابقة تاكس اواردز 2025

أسند في إطار النسخة الثانية من مسابقة 2025 Tex awards، مساء أمس، بالعاصمة، 10 اصناف من الجوائز.

وتتعلق الجوائز المسندة، وفق بلاغ صادر، عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بالبحث والتطوير والتجديد، وقصص نجاح للمسيرين الشبان، وصاحبات المشاريع، والمنتجين والمصدرين والمؤسسات الناشئة المؤثرة في القطاع والعلامات المحلية والمواهب الشابة وأصدقاء تونس، إلى جانب مراكز التكوين والمدارس العليا.







وتوّجت Altutex International في المجال الرقمي، وGreen Nonwomen Visline كمؤسسة ناشئة مؤثرة، وTLS في مجال التصدير المتميز، وSartex بجائزة النسيج الأخضر، وVizmeral في مجال البحث والتطوير والتجديد.





وتضمنت قائمة الفائزين بجائزة المسيرين الشبان، وليد الغول، وعبير عبيد، وبجائزة النساء الرائدات، سلوى الزواري، وبجائزة التكوين مركز التكوين في النسيج بقصر هلال، وبجائزة مؤسسي القطاع، عبد العزيز الدهماني وبشير سعيداني وأنيس سعيداني وحلمي الكعلي. وكانت Kontact والعلامة التونسية المتوجة وMaco الشخصيات المؤثرة.



وجرى توزيع الجوائز بإشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، وبحضور سفراء كل من سويسرا والسّويد بتونس، ورئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس ورجال الأعمال والمستثمرين ومختلف الفاعلين في قطاع النسيج والملابس.



يشار الى ان قطاع النسيج والملابس يضم حاليا 200 مؤسسة مندمجة لها تموقع عالمي موجهة كليا للتصدير ومن المنتظر أن تتجاوز صادرات القطاع 9 مليار دينار موفى 2025.



يشار الى ان قطاع النسيج والملابس يضم حاليا 200 مؤسسة مندمجة لها تموقع عالمي موجهة كليا للتصدير ومن المنتظر أن تتجاوز صادرات القطاع 9 مليار دينار موفى 2025.

ويساهم القطاع في تحقيق التوزان الاقتصادي والاجتماعي من خلال مواقع الشغل المحدثة وتعديل الميزان التجاري، إّيضم القطاع 1365 مؤسسة تشغل أكثر من 160 ألف موطن شغل.