المنتخب التونسي للكرة الحديدية الحرة يتوج ببطولة افريقيا في اختصاص الثلاثي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69297723471938.52541202_pohiegflmkqnj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 29 Novembre 2025
      
توج المنتخب التونسي للكرة الحديدية الحرة اختصاص الثلاثي ببطولة افريقيا في نسختها العاشرة اثر فوزه على نظيره الكونغولي بنتيجة 13-8 في الدور النهائي الذي اقيم اليوم الجمعة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتالف المنتخب التونسي من محمد خالد بوقريبة، كارم بن حميدة، ياسين الشلي وهيثم إسكندراني بقيادة المدرب الوطني إبراهيم العياري.

وكان المنتخب التونسي تغلب في طريقه الى النهائي على كل من جزر القمر في دور الثمانية والسنغال في المربع الذهبي بالنتيجة ذاتها 13-3.

يذكر ان محمد خالد بوقريبة كان قد أحرز الميدالية الفضية في اختصاص الرمي بالدقة خلال هذه البطولة الافريقية.


