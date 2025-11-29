المنتخب التونسي للكرة الحديدية الحرة يتوج ببطولة افريقيا في اختصاص الثلاثي

توج المنتخب التونسي للكرة الحديدية الحرة اختصاص الثلاثي ببطولة افريقيا في نسختها العاشرة اثر فوزه على نظيره الكونغولي بنتيجة 13-8 في الدور النهائي الذي اقيم اليوم الجمعة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.وتالف المنتخب التونسي من محمد خالد بوقريبة، كارم بن حميدة، ياسين الشلي وهيثم إسكندراني بقيادة المدرب الوطني إبراهيم العياري.

وكان المنتخب التونسي تغلب في طريقه الى النهائي على كل من جزر القمر في دور الثمانية والسنغال في المربع الذهبي بالنتيجة ذاتها 13-3.يذكر ان محمد خالد بوقريبة كان قد أحرز الميدالية الفضية في اختصاص الرمي بالدقة خلال هذه البطولة الافريقية.