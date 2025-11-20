السبت 22 نوفمبر مفتتح شهر جمادى الثانية 1447 (مفتي الجمهورية)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/663df42279f054.58107941_hnkfilmpqjoeg.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن مفتي الجمهورية التونسية، هشام بن محمود، مساء اليوم الخميس، في بلاغ، ان مفتتح شهر جمادي الثانية 1447 سيكون بعد غد السبت 22 نوفمبر 2025.



وأضاف في بلاغه انه تعذر رؤية هلال الشهر الهجري الجديد وذلك اعتمادا على الرؤية والاستئناس بالحساب بسبب غياب القمر قبل غروب شمس اليوم 29 جمادى الاولى 1447 الموافق لـ 20 نوفمبر 2025.









وسيكون يوم غد الجمعة تمام الثلاثين من جمادى الاولى 1447 الموافق لـ 21 نوفمبر الجاري.

