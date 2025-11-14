سفارة تونس ببلجيكا تنظم تظاهرة ترويحية للتعريف بأهمية زيت الزيتون التونسي

في إطار "الشهر الثقافي التونسي في بلجيكا"، نظمت سفارة تونس ببروكسل فعالية نوعية لترويج وتذوق زيت الزيتون التونسي، وذلك بحضور واسع ضم أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد وطاهيات بلجيكيات وعالميات ذات صيت معروف.



وتهدف هذه المبادرة إلى تثمين "الذهب الأخضر" التونسي وتعزيز مكانته كمنتج استثنائي على الساحة الأوروبية.



وسلطت الفعالية الضوء على الخبرة التونسية العريقة في قطاع الزيتون والجودة الاستثنائية لزيت الزيتون التونسي، الذي توج في السنوات الأخيرة بالعديد من الجوائز المرموقة في مسابقات عالمية كبرى (على غرار مسابقة نيويورك الدولية للزيت NYIOOC ومسابقات أوروبية أخرى)، مما يؤكد ثراه العطري وفوائده الصحية والغذائية.وقد استعرض المنظمون خلال عرض تفصيلي قدم للحاضرين الخصائص العطرية والمذاقية لمختلف أصناف الزيوت المستخلصة من مختلف جهات البلادوالتقنيات التونسية الحديثة والقديمة في جني الزيتون وعصره على البارد، والتي تضمن أعلى مستويات الجودة إلى جانب التنوع في الاستخدامات الطهوية للمنتج، مما يبرز مرونته كعنصر أساسي في المطبخ المتوسطي والعالمي.وأعرب المشاركون عن إعجابهم الشديد بالجودة الفائقة للزيوت التي تم تذوقها، مشيدين بالجهود المبذولة لتقديم هذا المنتج الوطني بأبهى صورة.كما أجمع الحاضرون على تميز "الزيت التونسي" وتفرده ضمن سوق الزيوت العالمية.ويأتي هذا الاحتفال ليؤكد على سعي الديبلوماسية التونسية الحثيث لتسخير الثقافة والتراث الاقتصادي لتعزيز صورة تونس كـ"مصدر لجودة عالية" في الأسواق الدولية، خاصة في سياق تنامي الطلب العالمي على زيت الزيتون البكر الممتاز.