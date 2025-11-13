وزارة التجهيز والإسكان تبادر الى نقل المنقولات المحتوية على مادة الحديد لفائدة الشركة التونسية للفولاذ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6915fd6ad24c91.37185803_kejpmolgnqhfi.jpg width=100 align=left border=0>

بادرت وزارة التجهيز والإسكان الى نقل المنقولات المحتوية على مادّة الحديد غير الصالحة للاستعمال إلى الشّركة التّونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"، على غرار المعدّات وزلاّقات الأمان والعلامات المرورية والتّوجيهية والأثاث الحديدي...



وتأتي هذه العمليّة في إطار الحرص على حسن التّصرف في المال العمومي وتبسيط الإجراءات والمساهمة في دعم الدّورة الاقتصادية الوطنية من خلال تثمين المواد القابلة للاسترجاع، وفق بلاغ للوزارة، الخميس.









وتولت مصالح الوزارة التّسريع في الإجراءات وتنفيذ كافة أحكام الأمر عدد 423 المؤرخ في 24 سبتمبر 2025، الذي يضبط أحكام التفويت في المنقولات التي تحتوي على مادّة الحديد وغير الصالحة للاستعمال لفائدة الشركة التونسية لصناعة الحديد ''الفولاذ".



وينص هذا الأمر على إحالة المنقولات التي تحتوي على مادّة الحديد وغير الصالحة للاستعمال، والتابعة للوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بصفة مجانية إلى الشركة التونسية لصناعة الحديد الفولاذ بعد معاينة مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.