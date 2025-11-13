Babnet   Latest update 16:57 Tunis

وزارة التجهيز والإسكان تبادر الى نقل المنقولات المحتوية على مادة الحديد لفائدة الشركة التونسية للفولاذ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6915fd6ad24c91.37185803_kejpmolgnqhfi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 16:42 قراءة: 0 د, 40 ث
      
بادرت وزارة التجهيز والإسكان الى نقل المنقولات المحتوية على مادّة الحديد غير الصالحة للاستعمال إلى الشّركة التّونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"، على غرار المعدّات وزلاّقات الأمان والعلامات المرورية والتّوجيهية والأثاث الحديدي...

وتأتي هذه العمليّة في إطار الحرص على حسن التّصرف في المال العمومي وتبسيط الإجراءات والمساهمة في دعم الدّورة الاقتصادية الوطنية من خلال تثمين المواد القابلة للاسترجاع، وفق بلاغ للوزارة، الخميس.



وتولت مصالح الوزارة التّسريع في الإجراءات وتنفيذ كافة أحكام الأمر عدد 423 المؤرخ في 24 سبتمبر 2025، الذي يضبط أحكام التفويت في المنقولات التي تحتوي على مادّة الحديد وغير الصالحة للاستعمال لفائدة الشركة التونسية لصناعة الحديد ''الفولاذ".

وينص هذا الأمر على إحالة المنقولات التي تحتوي على مادّة الحديد وغير الصالحة للاستعمال، والتابعة للوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بصفة مجانية إلى الشركة التونسية لصناعة الحديد الفولاذ بعد معاينة مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318412


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 13 نوفمبر 2025 | 22 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:13
14:51
12:11
06:55
05:26
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet25°
25° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-15
27°-15
28°-17
30°-18
23°-17
  • Avoirs en devises
    25099,9

  • (12/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41026 DT        1$ =2,94980 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/11)   1113,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:57 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*