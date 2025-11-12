Babnet   Latest update 20:46 Tunis

المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعلن عن فتح ثلاث مناظرات خارجية لانتدابات في 12 خطة ادارية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6620f73bd99e35.14928642_mkifqglhejpon.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 20:08 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أعلن المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن فتح ثلاث مناظرات خارجية بالاختبارات لانتدابات في 12 خطة إدارية بحسب قرار صادر عن رئيس المجلس بالعدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.



وتتعلق المناظرة الاولى بانتداب 7 متصرفين في السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.


وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز الموارد البشرية بالإدارات العمومية وضمان استمرارية العمل الإداري.

وتتوزع المناظرة على سبع خطط لسد شغورات في اختصاصات الحقوق (4 خطط) والعلوم الاقتصادية (3 خطط).

وستخصص المناظرة الثانية لانتداب تقنيين بالسلم الاداري المشترك للإدارات العمومية، اذ تم تحديد الخطط المراد سدّ شعورها بأربع تنقسم إلى هندسة وتقنيات الصوت خطة واحدة وفوتوغرافي واحد وإعلامية وهندسة مدنية.

وتهم المناظرة الثالثة انتداب كتبة صحفيين بالسلك الإداري المشترك للصحفيين لعاملين بالإدارات العمومية وتحديد خطة واحدة في الغرض .

وتم تحديد تاريخ إجراء الاختبارات، الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 والأيام الموالية واشتراط ارسال الترشحات عن بعد على الموقع الرسمي للمجلس الوطني للجهات والاقاليم.

وسيتم فتح التسجيل في هذه المناظرات يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 بعد الزوال على ان تختتم قائمة الترشحات يوم الاثنين غرة ديسمبر 2025.


