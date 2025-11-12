Babnet   Latest update 15:54 Tunis

هيئة الانتخابات: لقاء اعلامي يوم 15 نوفمبر بالمهدية لضبط الاستعدادات لعملية التصويت على سحب الوكالـة بعمادة الشرف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 15:54 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تعتزم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للهيئة بالمهدية، تنظيم لقاء إعلامي، السبت 15 نوفمبر 2025، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف من معتمدية شربان، ولاية المهدية، المبرمجة ليوم الاحد 28 نوفمبر الجاري.

وأفادت الهيئة في بلاغ اعلامي لها، أنّ أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيشرفون على هذا اليوم الإعلامي بحضور كافة الأطراف المعنية بسحب الوكالة إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية والجهوية بمقرّ نادي الشباب بعمادة الشرف.



وقد صدر الأمر عدد 441 لسنة 2025 المؤرخ في 27 أكتوبر 2025 والمتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف من معتمدية شربان ولاية المهدية للتصويت على سحب الوكالة يوم الأحد 28 ديسمبر 2025


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318348


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 | 21 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet24°
24° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
26°-15
27°-15
27°-17
29°-17
  • Avoirs en devises
    25137,2

  • (11/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40932 DT        1$ =2,94633 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/11)   747,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*