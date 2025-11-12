هيئة الانتخابات: لقاء اعلامي يوم 15 نوفمبر بالمهدية لضبط الاستعدادات لعملية التصويت على سحب الوكالـة بعمادة الشرف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg width=100 align=left border=0>

تعتزم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للهيئة بالمهدية، تنظيم لقاء إعلامي، السبت 15 نوفمبر 2025، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف من معتمدية شربان، ولاية المهدية، المبرمجة ليوم الاحد 28 نوفمبر الجاري.



وأفادت الهيئة في بلاغ اعلامي لها، أنّ أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيشرفون على هذا اليوم الإعلامي بحضور كافة الأطراف المعنية بسحب الوكالة إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية والجهوية بمقرّ نادي الشباب بعمادة الشرف.









وقد صدر الأمر عدد 441 لسنة 2025 المؤرخ في 27 أكتوبر 2025 والمتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف من معتمدية شربان ولاية المهدية للتصويت على سحب الوكالة يوم الأحد 28 ديسمبر 2025

