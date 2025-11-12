كاس افريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي في المستوى الاول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914918c9db894.37525417_pgiqljofehnkm.jpg width=100 align=left border=0>

تم تصنيف المنتخب التونسي لكرة اليد في المستوى الأول للمنتخبات المشاركة في النسخة السابعة والعشرين لكأس إفريقيا للأمم للأكابر المقررة برواندا من 21 إلى 31 جانفي 2026 وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للجامعة التونسية للعبة اليوم الاربعاء.



واضافت الجامعة ان المستوى الاول ضم مصر حاملة لقب النسخ الثلاث الفارطة وتونس والجزائر والراس الاخضر في حين تالف المستوى الثاني من غينيا وانغولا والمغرب ونيجيريا. اما المستوى الثالث فقد تركب من الكاميرون والكونغو والغابون ورواندا بينما تكون المستوى الرابع من البنين وزامبيا وكينيا واوغندا.





وتجدر الاشارة الى ان عملية القرعة لتحديد تركيبة المجموعات ستجرى يوم الجمعة المقبل على الساعة الثانية بعد الظهر في العاصمة الرواندية كيغالي.



يذكر ان المنتخب التونسي يملك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالمسابقة ب10 القاب اخرها سنة 2018 متوبعا بالمنتخب المصري ب9 القاب والمنتخب الجزائري ب7 القاب.