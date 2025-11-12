انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914611335b5d1.28882797_ogmejiklfhnpq.jpg width=100 align=left border=0>

تنطلق يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري، فعاليات معرض الموبيليا، بمركز المعارض بالشرقية، ليتواصل الى غاية 23 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد من المؤسسات التونسية المختصة في صناعة الاثاث والمفروشات والتصميم الداخلي.



ويهدف المعرض الى التعريف بأحدث الابتكارات في مجال الاثاث العصري، من صالونات وغرف نوم ومفروشات وأكسسوارات منزلية، الى جانب دعم ترويج المنتوج التونسي وتشبيك العلاقات بين المصنعين والمصممين والموزعين.









ويأتي تنظيم هذه التظاهرة، في وقت يشهد فيه قطاع الأثاث والتجارة في تونس حركية متزايدة، حيث يضم نحو 180 ألف مؤسسة صناعية ويوفر حوالي 25 الف موطن شغل، وفق بيانات وزارة الصناعة.



كما بلغت، قيمة صادرات القطاع قرابة 777 مليون ديينار سنة 2024، مسجلة نموا سنويا بنحو 13 بالمائة خلال السنوات الأخيرة.



وينتظر، أن يشكل المعرض فضاءا لتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للتصدير، في ظل سعي المهنيين الى تعزيز القدرة التنافسية للمنتوج المحلي ومواجهة تحديات ارتفاع كلفة المواد الاولية والمنافسة الخارجية .