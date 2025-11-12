Babnet   Latest update 15:54 Tunis

انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6914611335b5d1.28882797_ogmejiklfhnpq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 15:26 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تنطلق يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري، فعاليات معرض الموبيليا، بمركز المعارض بالشرقية، ليتواصل الى غاية 23 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد من المؤسسات التونسية المختصة في صناعة الاثاث والمفروشات والتصميم الداخلي.

ويهدف المعرض الى التعريف بأحدث الابتكارات في مجال الاثاث العصري، من صالونات وغرف نوم ومفروشات وأكسسوارات منزلية، الى جانب دعم ترويج المنتوج التونسي وتشبيك العلاقات بين المصنعين والمصممين والموزعين.



ويأتي تنظيم هذه التظاهرة، في وقت يشهد فيه قطاع الأثاث والتجارة في تونس حركية متزايدة، حيث يضم نحو 180 ألف مؤسسة صناعية ويوفر حوالي 25 الف موطن شغل، وفق بيانات وزارة الصناعة.

كما بلغت، قيمة صادرات القطاع قرابة 777 مليون ديينار سنة 2024، مسجلة نموا سنويا بنحو 13 بالمائة خلال السنوات الأخيرة.

وينتظر، أن يشكل المعرض فضاءا لتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للتصدير، في ظل سعي المهنيين الى تعزيز القدرة التنافسية للمنتوج المحلي ومواجهة تحديات ارتفاع كلفة المواد الاولية والمنافسة الخارجية .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318340


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 | 21 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet24°
24° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
26°-15
27°-15
27°-17
29°-17
  • Avoirs en devises
    25137,2

  • (11/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40932 DT        1$ =2,94633 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/11)   747,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*