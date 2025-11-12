إفتتاح تظاهرة "جوكر برفورم 6.0" بمسرحية "تمثال حجر" للمخرج كريم عاشور

تم مساء اليوم الثلاثاء، بمركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس، إفتتاح تظاهرة "جوكر برفورم 6.0"، لتتواصل إلى يوم 17 نوفمبر الجاري، بعروض مسرحية متنوعة تبرز مواهب الشباب الكامنة فيه في مجال الفن المسرحي، وذلك ببادرة من مؤسسة جوكر برفورم للإنتاج المسرحي بالتعاون مع مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس.



وأفاد مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس، حاتم الحشيشة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "الهدف الأساسي من وراء تنظيم هذه التظاهرة، هو إبراز مواهب الشباب ومهاراتهم في الفن المسرحي ".



وكان إفتتاح تظاهرة "جوكر برفورم 6.0"، بعرض مسرحية "تمثال حجر "، نص حاتم الحشيشة، وإخراج كريم عاشور، أما الإنتاج فهو لشركة "جوكر برود".وقد كانت مسرحية "تمثال حجر "، "مناسبة لإسقاط الأقنعة المذهّبة، وفضح تماثيل الأبطال الوهمية، وتعرية السلطة التي تزور التاريخ على قياسها"، وفق ما أوضحه مخرج هذا العمل الفني الدرامي، كريم عاشوروأضاف قائلا: "مسرحنا لا يركع ولا يخشى الحجر، لأنه في كل حجر صوت، وفي كل تمثال فكرة تُحكى، وتُواجه، وتُعري الحقيقة كاملة".وقد سبق عرض مسرحية "تمثال حجر "، عرض موسيقي أثثته الفنانة المتألقة سحر مزيد، التي أشعلت ركح مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس، بصوتها، وحركيتها، وإحساسها المرهف، بالإضافة إلى آداء سيرك فني عنوانه "جسد يتحرّك، حلم يطير "، أمنه الفنان محمد عثمونيوسيكون عشاق الفن الرابع، خلال الأيام الموالية لتظاهرة "جوكر برفورم 6.0"، مع عدد من العروض المسرحية وهي: "حتى مطلع الفجر "، نص بوكثير دومة، وإخراج ماهر دبيش عواشري، يوم غد الأربعاء 12 نوفمبر 2025، فيما يخصّص بعد غد الخميس لعرض، مسرحية "أطياف "، إخراج حبيبة الجندوبي، أما يوم الجمعة 14 نوفمبر فسيتابع عشاق الفن الرابع مسرحية "الباب السابع"، دراماتورجيا وإخراج رامي الشارني.ويضرب عشاق المسرح، السبت القادم، موعدا مع عرض "haute couture" نص وإخراج حسام المبروك، أما يوم الأحد 16 نوفمبر، سيكون الموعد مع عرض " مدينة الياقوت "، نص عمر بن سلطانة، وإخراج حاتم الحشيشة على أن تُختتم تظاهرة "جوكر برفورم 6.0"، يوم الإثنين 17 نوفمبر بعرض مسرحية "ثنايا "، نص وإخراج يوسف المولهي.يذكر أن كل العروض المسرحية تنطلق على الساعة السابعة مساء بمركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس.