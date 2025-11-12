Babnet   Latest update 14:23 Tunis

إفتتاح تظاهرة "جوكر برفورم 6.0" بمسرحية "تمثال حجر" للمخرج كريم عاشور

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69145718a0b919.24084326_einjomhlkpqgf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 14:03 قراءة: 1 د, 37 ث
      
تم مساء اليوم الثلاثاء، بمركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس، إفتتاح تظاهرة "جوكر برفورم 6.0"، لتتواصل إلى يوم 17 نوفمبر الجاري، بعروض مسرحية متنوعة تبرز مواهب الشباب الكامنة فيه في مجال الفن المسرحي، وذلك ببادرة من مؤسسة جوكر برفورم للإنتاج المسرحي بالتعاون مع مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس. 

وأفاد مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس، حاتم الحشيشة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "الهدف الأساسي من وراء تنظيم هذه التظاهرة، هو إبراز مواهب الشباب ومهاراتهم في الفن المسرحي ".

وكان إفتتاح تظاهرة "جوكر برفورم 6.0"، بعرض مسرحية "تمثال حجر "، نص حاتم الحشيشة، وإخراج كريم عاشور، أما الإنتاج فهو لشركة "جوكر برود".

وقد كانت مسرحية "تمثال حجر "، "مناسبة لإسقاط الأقنعة المذهّبة، وفضح تماثيل الأبطال الوهمية، وتعرية السلطة التي تزور التاريخ على قياسها"، وفق ما أوضحه مخرج هذا العمل الفني الدرامي، كريم عاشور 
وأضاف قائلا: "مسرحنا لا يركع ولا يخشى الحجر، لأنه في كل حجر صوت، وفي كل تمثال فكرة تُحكى، وتُواجه، وتُعري الحقيقة كاملة".
وقد سبق عرض مسرحية "تمثال حجر "، عرض موسيقي أثثته الفنانة المتألقة سحر مزيد، التي أشعلت ركح مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس، بصوتها، وحركيتها، وإحساسها المرهف، بالإضافة إلى آداء سيرك فني عنوانه "جسد يتحرّك، حلم يطير "، أمنه الفنان محمد عثموني 
وسيكون عشاق الفن الرابع، خلال الأيام الموالية لتظاهرة "جوكر برفورم 6.0"، مع عدد من العروض المسرحية وهي: "حتى مطلع الفجر "، نص بوكثير دومة، وإخراج ماهر دبيش عواشري، يوم غد الأربعاء 12 نوفمبر 2025، فيما يخصّص بعد غد الخميس لعرض، مسرحية "أطياف "، إخراج حبيبة الجندوبي، أما يوم الجمعة 14 نوفمبر فسيتابع عشاق الفن الرابع مسرحية "الباب السابع"، دراماتورجيا وإخراج رامي الشارني. 
ويضرب عشاق المسرح، السبت القادم، موعدا مع عرض "haute couture"  نص وإخراج حسام المبروك، أما يوم الأحد 16 نوفمبر، سيكون الموعد مع عرض " مدينة الياقوت "، نص عمر بن سلطانة، وإخراج حاتم الحشيشة على أن تُختتم تظاهرة "جوكر برفورم 6.0"، يوم الإثنين 17 نوفمبر بعرض مسرحية "ثنايا "، نص وإخراج يوسف المولهي. 
يذكر أن كل العروض المسرحية تنطلق على الساعة السابعة مساء بمركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس. 


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318333


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 | 21 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:14
14:52
12:10
06:55
05:25
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet24°
24° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
26°-15
27°-15
27°-17
29°-17
  • Avoirs en devises
    25137,2

  • (11/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40932 DT        1$ =2,94633 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/11)   747,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*