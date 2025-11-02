سينر يحرز بطولة باريس للتنس ويحسم عودته لصدارة التصنيف العالمي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690791ff0e0d45.35513884_oiqkphglmnfej.jpg width=100 align=left border=0>

تغلب يانيك سينر 6-4 و7-6 على الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم اليوم الأحد في النهائي ليحرز لقب بطولة باريس لتنس الأساتذة للمرة الأولى في مسيرته، ويحسم عودته إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.

وكان سينر المصنف الثاني بحاجة إلى الفوز في النهائي اليوم ليتجاوز كارلوس ألكاراز ويتصدر التصنيف العالمي، وقد حقق الإيطالي اللقب عن جدارة، إذ أصبح رابع لاعب يحرز البطولة دون أن يخسر أي مجموعة.

أما أوجيه ألياسيم المصنف التاسع، فكان بحاجة إلى الفوز اليوم لحسم تأهله إلى البطولة الختامية للموسم، لكنه أضاع الفرصة.





وأحرز سينر اليوم أول لقب له هذا الموسم على مستوى بطولات الأساتذة واللقب الخامس له في الموسم بشكل عام، كما مدد عدد انتصاراته المتتالية على الملاعب الصلبة المغلقة إلى 26 انتصارا.