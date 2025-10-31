Babnet   Latest update 17:26 Tunis

وزارة التعليم العالي تفتح باب الترشح لمنح الاعداد لدراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 31 Octobre 2025
      
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في منشور وجهته إلى المؤسسات الجامعية، عن فتح باب الترشح للحصول على منح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه بالخارج (بلدان الاتحاد الأوروبي وكندا) بعنوان السنة الجامعية 2026 – 2027، وذلك لفائدة الطلبة المتفوقين في عدد من الاختصاصات على غرار الإعلامية والهندسة والهندسة الفلاحية وغيرها.

وأوضحت الوزارة أن هذه البادرة تندرج في إطار برنامجها الرامي إلى تكوين مكوّني التعليم العالي بالخارج لفائدة الطلبة المتفوّقين في اختصاصات تندرج ضمن الأولويات الوطنية.



ودعت الوزارة رؤساء الجامعات، ورئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، والعمداء، ومديري مؤسسات التعليم العالي، إلى المساهمة في إنجاح هذا البرنامج والتعريف به في أوساط الطلبة، كما دعت الأساتذة إلى مرافقة الطلبة ومساعدتهم في إجراءات التسجيل بالجامعات الأجنبية المتميزة والمرموقة.

وتشمل الاختصاصات المطلوبة للحصول على منح إعداد دراسات الماجستير والدكتوراه في بلدان الاتحاد الأوروبي مجالات التحول الطاقي، والصناعة الذكية 4.0، والذكاء الاصطناعي.

أما بالنسبة لكندا، فتتوزع الاختصاصات لنفس البرنامج على مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم المعطيات، والحوسبة الكمية، والأمن الإلكتروني، وأنظمة الميكروإلكترو ميكانيكية، والتحول الطاقي، واللغة والآداب والحضارة الإنجليزية، وعلوم التربية، وعلوم الصحة.

وفي ما يخص طلبة التعليم العالي الفلاحي الراغبين في الترشح لبرنامج المنح الكندية لإعداد الماجستير والدكتوراه خلال السنة الجامعية المقبلة، فقد تم تحديد الاختصاصات في مجالات الفلاحة الذكية المتكيفة مع المناخ، والاقتصاد الدائري في منظومات الإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية، والانتقال الإيكولوجي الفلاحي لتعزيز الصمود المناخي للمنظومات الإنتاجية، ومفهوم الصحة الواحدة.



الجمعة 31 أوكتوبر 2025 | 9 جمادى الأول 1447
