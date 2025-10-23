تزايد الضغوط على الدوري الإيطالي لإلغاء مباراة ميلان وكومو في بيرث الاسترالية

دعت مجموعة ضغط من مشجعي كرة القدم في أوروبا رابطة كرة القدم الإيطالية للسير على خطى البطولة الإسبانية والتخلي عن خطط إقامة مباراة رسمية في الموسم بين ميلان وكومو في مدينة بيرث الأسترالية في مطلع العام المقبل.



وبعد احتجاجات من جانب اللاعبين والجماهير في إسبانيا، أعلنت الرابطة الاسبانية تخليها عن اقتراح مماثل بلعب فياريال ضد برشلونة في مباراة بالليغا في الولايات المتحدة.



وقالت مجموع الضغط في بيان أمس الأربعاء "هذا انتصار لكرة القدم الأوروبية ولكل من يعتقد أن اللعبة تنتمي إلى قلب مجتمعاتنا-والآن حان الدور على رابطة البطولة الإيطالية للتخلي عن خططها أيضا. يجب اتخاذ القرار السليم في مواجهة العزلة المتزايدة. موقف اللاعبين والجماهير في إيطاليا واضح للغاية: مواصلة هذه الفكرة الفاشلة سيلحق ضررا بالغا بسمعة البطولة وكرة القدم الإيطالية واللعبة ككل. لا مكان لمباراة ستقام بعيدا عن مكانها الأصلي بنحو 15 ألف كيلومترا".ولم يكن هناك رد فوري على طلب التعليق من رابطة البطولة الإيطالية والذي أرسل لها خارج ساعات العمل المعتادة.وحصل ميلان بالفعل على تصريح "متردد" من الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) لاستضافة مباراة في فيفري المقبل على ملعب بيرث في حين أن ملعبه سان سيرو غير متاح بسبب استضافته للألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو-كورتينا.ولا تزال إقامة المباراة في بيرث بحاجة لموافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي (الفيفا).وفي حين تخوض أندية أوروبا البارزة بانتظام مباراة استعداد قبل الموسم في مدن حول العالم، لكن مباراة ميلان وكومو ستكون الأولى الرسمية في البطولة الإيطالية ستقام خارج إيطاليا.وقال الفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط ميلان في وقت سابق من الشهر الحالي إن هذه الخطوة "مجنونة وسخيفة" لكن مخاوفه رفضها الرئيس التنفيذي لدوري الدرجة الأولى لويجي دي سيرفو الذي قال إن اللاعبين يجب أن يحترموا الأموال التي يحصلون عليها وكذلك ملاك أنديتهم.وأضاف دي سيرفو "تقام مباريات بطولة كرة القدم الأمريكية وكرة السلة الأمريكية للمحترفين خارج البلاد منذ سنوات باعتبار أنهما منتجا عالميا. نحن نعتقد أن هذا يمكن أن يكون نموذجا يجب على عالم كرة القدم اتباعه بقواعد دقيقة إذا كان لا يريد أن يخسر أمام ألعاب أخرى".