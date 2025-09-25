وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ويؤكّد على دور تونس في تعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d58114a8d665.52581002_kofjieghpnmql.jpg width=100 align=left border=0>

أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، خلال لقائه أمس، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف على دور تونس في تعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية، سواء عبر مشاركاتها في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو من خلال عضويتها الأخيرة في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وجرى لقاء وزير الشؤون الخارجية مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على هامش مشاركته في أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل الوزير ، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية ، اليوم الخميس ، تحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مجدِّدا تهانيه له بتولّيه منصبه.

