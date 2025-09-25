وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ويؤكّد على دور تونس في تعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية
أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، خلال لقائه أمس، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف على دور تونس في تعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية، سواء عبر مشاركاتها في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو من خلال عضويتها الأخيرة في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
وجرى لقاء وزير الشؤون الخارجية مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على هامش مشاركته في أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقل الوزير ، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية ، اليوم الخميس ، تحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مجدِّدا تهانيه له بتولّيه منصبه.
وجرى لقاء وزير الشؤون الخارجية مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على هامش مشاركته في أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقل الوزير ، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية ، اليوم الخميس ، تحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مجدِّدا تهانيه له بتولّيه منصبه.
من جانبه، عبّر رئيس المفوضية عن تقديره العميق لتونس ولرئيس الجمهورية، مثمّناً مواقفه المبدئية إزاء القضايا العادلة في العالم، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، التي يحرص الرئيس على التعبير عنها بكل وضوح.
كما ذكّر بانخراط تونس التاريخي في دعم قضايا التحرّر في إفريقيا، والتزامها الريادي ببعدها الإفريقي منذ فجر الاستقلال، معتبراً إيّاها مصدر إلهام للقارة.
وشكّل اللقاء مناسبة للتباحث حول آفاق التعاون بين تونس ومفوضية الاتحاد الإفريقي وتدعيم الحضور التونسي داخل هياكلها، ومساهمة تونس على مدى العقود السبع الماضية في برامج الاتحاد الإفريقي وفي مسار إصلاح هياكله بما يجعله أكثر فاعلية ورسوخا.
وتطرّق الجانبان إلى السبل الكفيلة بتطوير الاندماج الاقتصادي والعلمي بين دول القارة وتعزيز دور الهياكل الافريقية المختصة لا سيما تجمّع الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يسهم في تحقيق أجندة 2030 و2063 للتنمية الشاملة في ربوع إفريقيا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315474