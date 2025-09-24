الزهروني: إيقاف المجرم الخطير "بطة" محل 5 مناشير تفتيش

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6639ed4ba4a8a4.83743963_hmgopfilknejq.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، أمس، من إلقاء القبض على مجرم خطير معروف بكنية "بطة" بعد نصب كمين محكم له، وذلك إثر تورطه في عمليات سلب ونطر استهدفت مستعملي مفترق سوق الخردة بالزهروني.



وأفادت المعطيات الأمنية أنّ الموقوف محل 5 مناشير تفتيش ومتورط في عشرات القضايا.

