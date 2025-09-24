الزهروني: إيقاف المجرم الخطير "بطة" محل 5 مناشير تفتيش
تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، أمس، من إلقاء القبض على مجرم خطير معروف بكنية "بطة" بعد نصب كمين محكم له، وذلك إثر تورطه في عمليات سلب ونطر استهدفت مستعملي مفترق سوق الخردة بالزهروني.
وأفادت المعطيات الأمنية أنّ الموقوف محل 5 مناشير تفتيش ومتورط في عشرات القضايا.
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض في انتظار إحالته على القضاء.
