المنستير: تقدم أشغال مشروع توسعة وتهيئة ميناء الصيد البحري بطبلبة

شارفت أشغال مشروع توسعة وتهيئة ميناء الصيد البحري بطبلبة على الإنتهاء بعد أن استكملت أشغال الربط بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشراب، وتقدم عمليات جهر الحوض إلى المستوى المطلوب.ومن المنتظر أن تؤدي اللجنة المختصّة بمعاينة الأشغال زيارة إلى الميناء للقيام بالمعاينات اللازمة والتثبت من توفّر الشروط المطلوبة لعمق الحوض وتركيز علامات تشوير قنال الدخول للميناء .

ومن شأن هذا المشروع الوطني الهام الذي بلغت كلفته إلى حدّ الآن حوالي 60 مليون دينار، أن يجعل من ميناء طبلبة أهمّ موانئ الصيد البحري على الصعيد الوطني .ومثلت متابعة أشغال الميناء محور زيارات متكررة من قبل والي المنستير تم خلالها التشديد على ضرورة تكثيف تدخلات النظافة ، بالتعاون بين وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وبلدية طبلبة ، مع إشراك مستلزم سوق الجملة للأسماك في تنظيف الأماكن المستغلّة لبيع ونقل الأسماك، إضافة إلى دعوة الجهات المعنية إلى التدخل لصيانة عدد من التجهيزات بالميناء وتهيئتها ،بما يضمن تحسين ظروف الاستغلال ونشاط الصيد البحري وحماية وسلامة كلّ مرتادي الميناء .