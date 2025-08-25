الحماية المدنية: 113 تدخلا لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/himayale0203x1.jpg width=100 align=left border=0>

-قامت وحدات الحماية المدنية بـ 113 تدخلا لإطفاء حرائق في مناطق مختلفة من البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من مجموع 534 تدخلا، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الاثنين على صفحته بمنصة "فايسبوك".



كما قام أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية من الساعة السادسة صباحا من يوم 24 أوت 2025 إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم 25 أوت 2025، ب141 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات و266 تدخلا في غير حوادث المرور و7 تدخلات في الشواطئ.

