البريد التونسي يضع على ذمة الطلبة المحافظ الرقمية بمكاتب البريد للتسجيل الجامعي عن بعد

يضع البريد التونسي على ذمة الطلبة المحافظ الرقمية Wallets e-Dinar والتي يمكنهم الحصول عليها مجانا في كافة مكاتب البريد، للتسجيل الجامعي عن بعد بالنسبة للسنة الجامعية 2025-2026، وذلك في إطار تسهيل عملية خلاص معاليم التسجيل وتبسيطها.

واكد البريد التونسي، في بلاغ صادر عنه، الاثنين، ان المحافظ الرقمية مؤمنة وسهلة الاستعمال وصالحة لمدة 10 سنوات ويمكن شحنها بمبلغ مالي يصل الى 3000 دينار ولا يتم توظيف معاليم عند القيام بعملية التسجيل

e-Houwiya jeune كما يمكن للطلبة القيام بعملية التسجيل عن بعد باستعمال بطاقة

