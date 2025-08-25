البريد التونسي يضع على ذمة الطلبة المحافظ الرقمية بمكاتب البريد للتسجيل الجامعي عن بعد
يضع البريد التونسي على ذمة الطلبة المحافظ الرقمية Wallets e-Dinar والتي يمكنهم الحصول عليها مجانا في كافة مكاتب البريد، للتسجيل الجامعي عن بعد بالنسبة للسنة الجامعية 2025-2026، وذلك في إطار تسهيل عملية خلاص معاليم التسجيل وتبسيطها.
واكد البريد التونسي، في بلاغ صادر عنه، الاثنين، ان المحافظ الرقمية مؤمنة وسهلة الاستعمال وصالحة لمدة 10 سنوات ويمكن شحنها بمبلغ مالي يصل الى 3000 دينار ولا يتم توظيف معاليم عند القيام بعملية التسجيل
e-Houwiya jeune كما يمكن للطلبة القيام بعملية التسجيل عن بعد باستعمال بطاقة
تـجـدر الإشـارة إلـى أنـه بإمـكـان الـطلبــة أيـــضا اسـتعـمال وسـائـل الـدفـع الإلــكــــتــرونـــي الأخــرى للــبـريـــد التونسي على e- الى جانب بطاقة Carte Salaire و e-Dinar Smart و e-Dinar Corporate و Dinar Postier
للقيام بعملية التسجيل عن بعد بمؤسساتهم الجامعية Visa électron
كما يضع البريد التونسي على ذمة الطلبة مركز النداء 1828 للإحاطة بهم والرد على استفساراتهم وتقديم كافة الإيضاحات ذات الصلة بالتسجيل الجامعي عن بعد 2025- 2026
