فيديو يوثّق عملية "براكاج" في وضح النهار يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل
أثار مقطع فيديو تم تداوله، اليوم الأربعاء 20 أوت 2025، على صفحات فايسبوك موجة من الجدل بعد أن وثّق عملية براكاج استهدفت مواطنا كان على متن سيارته عند مفترق حي هلال بالعاصمة.
ويُظهر التسجيل شابا يقترب من إحدى السيارات المتوقفة وسط الطريق ليقوم بخطف هاتف جوال من داخلها قبل أن يلوذ بالفرار. الضحية نزل من سيارته تاركا إياها وسط المفترق محاولا استرجاع هاتفه، غير أن المعتدي تمكن من الإفلات.
ظاهرة متكرّرةوفق شهادات عدد من المواطنين، فإن هذه الحوادث ليست الأولى من نوعها في المنطقة نفسها، حيث سبق أن تم تسجيل اعتداءات مماثلة اعتمدت أسلوب الخطف السريع من داخل السيارات، ما جعل المفترق يُصنّف لدى البعض كنقطة سوداء تتكرر فيها عمليات البراكاج.
تعليقات رواد مواقع التواصلالفيديو أثار ردود فعل غاضبة بين المعلّقين على فايسبوك، تراوحت بين الدعوة إلى تشديد العقوبات والمطالبة بتوفير حلول أمنية عاجلة، وصولا إلى تعليقات ساخرة ومتهكمة:
* كتب Abdelaziz Ben Amor: "لو جيت مكان السائق نرجع عليه بالسيارة… على خاطر ماهيش عملة متاع إنسان متربي".
* علّقت RàNiå Øthmæn: "الله لا يربحو، ولازم يركبوا كاميرات في الشوارع مادام هكا ديما يصير".
* أما محمد العثماني فرأى أن "لو كان السارق يقصولو يدو تو البقية تتربى… البلاصة هذيكة معروفة بالسرقة والخطفة".
* في حين كتب الفاتح الحامدي بسخرية: "كان حتى فما أربعة عجل يغفسوه… نرتاحو منهم بالواحد بالواحد".
* من جهته تساءل Ramzi Sahmim: "الكاميرا متاع التسجيل تتبع الدولة، وينو الحاكم؟".
* بينما اكتفت New View بالتعليق: "يا والله حالة، الله لطيف".
