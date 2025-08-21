فيديو يوثّق عملية "براكاج" في وضح النهار يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو تم تداوله، اليوم الأربعاء 20 أوت 2025، على صفحات فايسبوك موجة من الجدل بعد أن وثّق عملية براكاج استهدفت مواطنا كان على متن سيارته عند مفترق حي هلال بالعاصمة.



ويُظهر التسجيل شابا يقترب من إحدى السيارات المتوقفة وسط الطريق ليقوم بخطف هاتف جوال من داخلها قبل أن يلوذ بالفرار. الضحية نزل من سيارته تاركا إياها وسط المفترق محاولا استرجاع هاتفه، غير أن المعتدي تمكن من الإفلات.



ظاهرة متكرّرة



تعليقات رواد مواقع التواصل



دعوات للتحرك



وفق شهادات عدد من المواطنين، فإن هذه الحوادث ليست الأولى من نوعها في المنطقة نفسها، حيث سبق أن تم تسجيل اعتداءات مماثلة اعتمدت أسلوبمن داخل السيارات، ما جعل المفترق يُصنّف لدى البعض كنقطة سوداء تتكرر فيها عمليات البراكاج.الفيديو أثار ردود فعل غاضبة بين المعلّقين على فايسبوك، تراوحت بين الدعوة إلىوالمطالبة بتوفير، وصولا إلى تعليقات ساخرة ومتهكمة:* كتب: "لو جيت مكان السائق نرجع عليه بالسيارة… على خاطر ماهيش عملة متاع إنسان متربي".* علّقت: "الله لا يربحو، ولازم يركبوا كاميرات في الشوارع مادام هكا ديما يصير".* أمافرأى أن "لو كان السارق يقصولو يدو تو البقية تتربى… البلاصة هذيكة معروفة بالسرقة والخطفة".* في حين كتببسخرية: "كان حتى فما أربعة عجل يغفسوه… نرتاحو منهم بالواحد بالواحد".* من جهته تساءل: "الكاميرا متاع التسجيل تتبع الدولة، وينو الحاكم؟".* بينما اكتفتبالتعليق: "يا والله حالة، الله لطيف".عدد من التعليقات الأخرى شددت على ضرورة تدخل الأمن لوضع حد لهذه الظاهرة، معتبرة أنأصبح وسيلة ضرورية لكشف مثل هذه الاعتداءات، فيما دعا آخرون إلىعلى مرتكبي البراكاجات للحد من انتشارها.