أسطول الصمود يدعو الجماهير الرياضية إلى إعداد بوندرولات وأعلام ضخمة حول القضية لحملها على متن الأسطول

دعا أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، الجماهير الرياضية ومجموعات "الالتراس" (مجموعات المشجعين)، إلى إعداد بوندرولات ورسائل وأعلام ضخمة (لا تتجاوز 10 أمتار) ، تحمل مضامين دعم للقضية الفلسطينية وصمود سكان قطاع غزة، ليتم حملها على متن سفن الأسطول طوال رحلته نحو كسر الحصار.



وأكد أسطول الصمود المغاربي، في بلاغ نشره اليوم الجمعة في صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن الجماهير الرياضية كانت دائما في طليعة المساندين للقضية الفلسطينية، من قافلة الصمود وصولا إلى أسطول الصمود، داعيا إياهم الى الحضور المكثّف والمشاركة الفاعلة في فعاليات توديع الأسطول يوم الأحد القادم (7 سبتمبرالجاري)، حتى يكونوا في قلب المعركة ومنبرا للصوت الحر.

