Babnet   Latest update 20:32 Tunis

أسطول الصمود يدعو الجماهير الرياضية إلى إعداد بوندرولات وأعلام ضخمة حول القضية لحملها على متن الأسطول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bb2a60ec1d27.15154255_mlgfnqikohepj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Septembre 2025 - 19:20 قراءة: 0 د, 54 ث
      
دعا أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، الجماهير الرياضية ومجموعات "الالتراس" (مجموعات المشجعين)، إلى إعداد بوندرولات ورسائل وأعلام ضخمة (لا تتجاوز 10 أمتار) ، تحمل مضامين دعم للقضية الفلسطينية وصمود سكان قطاع غزة، ليتم حملها على متن سفن الأسطول طوال رحلته نحو كسر الحصار.

وأكد أسطول الصمود المغاربي، في بلاغ نشره اليوم الجمعة في صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن الجماهير الرياضية كانت دائما في طليعة المساندين للقضية الفلسطينية، من قافلة الصمود وصولا إلى أسطول الصمود، داعيا إياهم الى الحضور المكثّف والمشاركة الفاعلة في فعاليات توديع الأسطول يوم الأحد القادم (7 سبتمبرالجاري)، حتى يكونوا في قلب المعركة ومنبرا للصوت الحر.



وكان الأسطول دعا في بلاغ سابق له اليوم، القباطنة والربابنة وميكانيكيي السفن والبحّارة وطواقم السفن في كافة دول المغرب العربي، وكل أبناء البحر، إلى المشاركة في هذا العمل الإنساني والتطوع بخبراتهم وجهودهم في سبيل هذه الرسالة النبيلة.

ومن المنتظر أن ينطلق أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، من تونس يوم الأحد 7 سبتمبر الجاري في اتجاه غزة ، بعد انطلاق الأسطول العالمي من برشلونة يوم 1 من نفس الشهر، بمشاركة ناشطين من أكثر من 40 دولة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314382


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 سبتمبر 2025 | 13 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:13
18:44
15:55
12:25
05:54
04:24
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet31°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
35°-23
34°-25
37°-26
39°-27
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    