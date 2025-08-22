وزير الخارجية الهولندي يستقيل من منصبه بعد جدل بشأن العقوبات على إسرائيل خلال جلسة حكومية

أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، مساء الجمعة، استقالته من منصبه بعد جدل بشأن فرض عقوبات محتملة على إسرائيل خلال جلسة حكومية.



وقال فيلدكامب "أرى أنني لست في موقع يخولني باتخاذ إجراءات إضافية ذات أهمية من أجل الضغط على إسرائيل".



وأفادت وسائل إعلام هولندية بأن إعلان وزير الخارجية استقالته جاء بعد فشله في إقناع مجلس الوزراء بفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل.ويأتي ذلك بعد أقل من شهر على إعلان أمستردام وزيرين إسرائيليين من اليمين المتشدد شخصين غير مرغوب فيهما على خلفية الوضع الإنساني في قطاع غزة.وكان وزير الخارجية الهولندي قد أعرب، الأربعاء، عن رفض بلاده للعقوبات الأمريكية الإضافية المفروضة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.وقال فيلدكامب في منشور له عبر منصة "إكس"، إن هولندا تدعم المحكمة دعما كاملا"، مشددا على ضرورة أن تتمكن الهيئات القضائية الدولية المستقلة من أداء عملها دون عوائق.ويأتي الموقف الهولندي في وقت تثير فيه العقوبات الأمريكية جدلا واسعا حول استقلالية المحكمة ودورها في محاسبة المسؤولين عن الجرائم.إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام هولندية بأن وزارة الخارجية في أمستردام تعتزم إلغاء ثلاثة تصاريح كانت أصدرتها لتصدير مكونات سفن حربية لإسرائيل.وقال متحدث باسم الخارجية لهيئة الإذاعة والتلفزيونية الهولندية (إن أو إس)، إنه جرى إعادة تقييم وإبطال التصاريح الشهر الماضي "جراء الوضع المتدهور في قطاع غزة" و"خطر استخدامها النهائي بشكل غير مرغوب فيه".وكتب وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب في رسالة للبرلمان الأسبوع الماضي، "بالوضع الحالي في غزة، من المستحيل فعليا أن يتم منح تصريح لتصدير الأسلحة لإسرائيل، يمكن أن تسهم في أنشطة القوات المسلحة الإسرائيلية في قطاع غزة أو الضفة الغربية".وردا على أسئلة من هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية، قالت الوزارة إنها منحت 8 تراخيص تصدير لسلع عسكرية يكون استخدامها النهائي في إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023.وحجبت محكمة الاستئناف الهولندية التصدير الهولندي لقطع مقاتلات "إف-35" لإسرائيل في العام 2024 والقضية حاليا أمام المحكمة العليا.وأضافت الهيئة أن مجلس الوزراء ليس لديه نية لوقف شراء أسلحة من إسرائيل.جدير بالذكر أنه وفي مناقشة بشأن غزة، قرر البرلمان الهولندي عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي.