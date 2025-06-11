Babnet   Latest update 15:29 Tunis

خمسة منتخبات عربية تتنافس في الملحق الأسيوي للتأهل لمونديال 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68496d584d62e7.40853326_jofqgieklmphn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Juin 2025 - 14:08 قراءة: 1 د, 27 ث
      
صعدت رسميا ستة منتخبات آسيوية، منها خمسة منتخبات عربية إلى المرحلة الرابعة (الملحق الآسيوي) من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وصعد منتخبا الإمارات وقطر من المجموعة الأولى، والعراق وعمان من المجموعة الثانية والسعودية وإندونيسيا من المجموعة الثالثة، إلى هذه المرحلة عقب فقدان فرصة التأهل المباشر، وذلك بعد حصولها على المركزين الثالث والرابع في مجموعاتها، بينما حظيت المنتخبات التي احتلت المركزين الأول والثاني بالتأهل المباشر.



وتأهل مباشرة من آسيا حتى الآن إلى كأس العالم 2026 كل من منتخبات إيران وأوزبكستان من المجموعة الأولى، وكوريا الجنوبية والأردن من المجموعة الثانية، واليابان وأستراليا من المجموعة الثالثة، وذلك عقب حصولهم على المركزين الأول والثاني على التوالي .
وتأهل منتخبا الأردن وأوزبكستان إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخهما، بينما تأهلت كوريا الجنوبية للمرة الحادية عشرة على التوالي.
وبحسب النظام الجديد للتأهل سيتم تقسيم المنتخبات الستة التي حصلت على المركزين الثالث والرابع إلى مجموعتين تضم كل مجموعة ثلاثة فرق، تلعب مع بعضها البعض بنظام التجمع على أن يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى المونديال، فيما يتأهل وصيف كل مجموعة إلى الدور الخامس من التصفيات، وفي هذا الدور يلتقي وصيفا المجموعتين من الدور الرابع مع بعضهما البعض ذهابا وإيابا لتحديد الفريق المتأهل.

وينتظر أن يجري الاتحاد الآسيوي قرعة هذا الدور يوم 17 جويلية المقبل، حيث سيتم خلالها تحديد هوية فرق كل مجموعة بحسب تصنيف المنتخبات، إذ يتواجد منتخبا قطر والسعودية في التصنيف الأول، والإمارات والعراق في التصنيف الثاني، وإندونيسيا وعمان في التصنيف الثالث.
وكانت نتائج الجولة العاشرة قد شهدت تعادل الامارات مع قيرغيزستان (1-1) وفوز أوزبكستان على قطر(3-0) وفوز إيران على كوريا الشمالية (3-0) وفوز كوريا الجنوبية على الكويت (4-0) والعراق على الأردن (1-0) وتعادل فلسطين مع سلطنة عمان (1-1) وفوز اليابان على إندونيسيا (6-0) وفوز الصين على البحرين (1-0) وفوز إستراليا على السعودية (2-1).


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 309654


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 11 جوان 2025 | 15 ذو الحجة 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:40
16:10
12:26
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet29°
26° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-19
32°-19
35°-21
34°-24
34°-24
  • Avoirs en devises
    23017,3

  • (05/06)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,36416 DT        1$ =2,96375 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/06)   937,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    