خمسة منتخبات عربية تتنافس في الملحق الأسيوي للتأهل لمونديال 2026

صعدت رسميا ستة منتخبات آسيوية، منها خمسة منتخبات عربية إلى المرحلة الرابعة (الملحق الآسيوي) من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.



وصعد منتخبا الإمارات وقطر من المجموعة الأولى، والعراق وعمان من المجموعة الثانية والسعودية وإندونيسيا من المجموعة الثالثة، إلى هذه المرحلة عقب فقدان فرصة التأهل المباشر، وذلك بعد حصولها على المركزين الثالث والرابع في مجموعاتها، بينما حظيت المنتخبات التي احتلت المركزين الأول والثاني بالتأهل المباشر.



وتأهل مباشرة من آسيا حتى الآن إلى كأس العالم 2026 كل من منتخبات إيران وأوزبكستان من المجموعة الأولى، وكوريا الجنوبية والأردن من المجموعة الثانية، واليابان وأستراليا من المجموعة الثالثة، وذلك عقب حصولهم على المركزين الأول والثاني على التوالي .وتأهل منتخبا الأردن وأوزبكستان إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخهما، بينما تأهلت كوريا الجنوبية للمرة الحادية عشرة على التوالي.وبحسب النظام الجديد للتأهل سيتم تقسيم المنتخبات الستة التي حصلت على المركزين الثالث والرابع إلى مجموعتين تضم كل مجموعة ثلاثة فرق، تلعب مع بعضها البعض بنظام التجمع على أن يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى المونديال، فيما يتأهل وصيف كل مجموعة إلى الدور الخامس من التصفيات، وفي هذا الدور يلتقي وصيفا المجموعتين من الدور الرابع مع بعضهما البعض ذهابا وإيابا لتحديد الفريق المتأهل.وينتظر أن يجري الاتحاد الآسيوي قرعة هذا الدور يوم 17 جويلية المقبل، حيث سيتم خلالها تحديد هوية فرق كل مجموعة بحسب تصنيف المنتخبات، إذ يتواجد منتخبا قطر والسعودية في التصنيف الأول، والإمارات والعراق في التصنيف الثاني، وإندونيسيا وعمان في التصنيف الثالث.وكانت نتائج الجولة العاشرة قد شهدت تعادل الامارات مع قيرغيزستان (1-1) وفوز أوزبكستان على قطر(3-0) وفوز إيران على كوريا الشمالية (3-0) وفوز كوريا الجنوبية على الكويت (4-0) والعراق على الأردن (1-0) وتعادل فلسطين مع سلطنة عمان (1-1) وفوز اليابان على إندونيسيا (6-0) وفوز الصين على البحرين (1-0) وفوز إستراليا على السعودية (2-1).