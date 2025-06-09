المنستير: إنجاز محطة شمسية فولطاضوئية بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز تسمح بتغطية استهلاك المؤسسة من الكهرباء بنسبة 100 في المائة
شهد مقر الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير انجاز مشروع تركيز محطة شمسية فولطاضوئية بطاقة 44 كيلووات كريت وبكلفة في حدود 112 ألف دينار، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير رجاء الحمروني العجيلي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وأوضحت العجيلي أنّ هذه المحطة الفولطاضوئية، التي شملت تركيز 90 لوحة شمسية، ستسمح من توفير الاستهلاك الذاتي للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير من الكهرباء بنسبة 100 في المائة، علما أنّ كلفة استهلاك الكهرباء السنوية للإدارة تناهز 25 ألف دينار.
وأوضحت العجيلي أنّ هذه المحطة الفولطاضوئية، التي شملت تركيز 90 لوحة شمسية، ستسمح من توفير الاستهلاك الذاتي للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير من الكهرباء بنسبة 100 في المائة، علما أنّ كلفة استهلاك الكهرباء السنوية للإدارة تناهز 25 ألف دينار.
وأنجزت هذه المحطة تحت إشراف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، في إطار برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية الذي تناهز كلفته الجملية 200 مليون دينار والممول بقرض من البنك الألماني للتنمية وبمساهمة من صندوق الانتقال الطاقي والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
ويشمل برنامج الانتقال الطاقي تركيز محطات شمسية فولطاضوئية في الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير وتونس وبن عروس وزغوان وباجة وقابس وقبلي وتوزر، وفي مرحلة ثانية، تركيز محطة شمسية فولطوضوئية بمقر الوزارة بطاقة 165 كيلووات كريت ومحطة شمسية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسوسة بطاقة 10 كيلووات كريت.
ويهدف برنامج الانتقال الطاقي إلى مساعدة المؤسسات العمومية على انجاز عمليات النجاعة الطاقية، بما يمكنها من خفض استهلاكها من الطاقة وترشيد نفقاتها في مجال الطاقة خاصة منها الكهرباء.
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