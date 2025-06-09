المنستير: إنجاز محطة شمسية فولطاضوئية بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز تسمح بتغطية استهلاك المؤسسة من الكهرباء بنسبة 100 في المائة

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شهد مقر الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير انجاز مشروع تركيز محطة شمسية فولطاضوئية بطاقة 44 كيلووات كريت وبكلفة في حدود 112 ألف دينار، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير رجاء الحمروني العجيلي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.



وأوضحت العجيلي أنّ هذه المحطة الفولطاضوئية، التي شملت تركيز 90 لوحة شمسية، ستسمح من توفير الاستهلاك الذاتي للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير من الكهرباء بنسبة 100 في المائة، علما أنّ كلفة استهلاك الكهرباء السنوية للإدارة تناهز 25 ألف دينار.

