النجم الساحلي يدخل في تربص تحضيري الى غاية 10 ديسمبر ومباراتان وديتان في البرنامج

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دخل فريق اكابر كرة القدم للنجم الساحلي امس الثلاثاء في تربص تحضيري بمدينة سوسة الى غاية 10 ديسمبر الجاري في اطار استعداداته لبقية الموسم الرياضي 2024-2025.



وتركن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الى الراحة لمدة اسبوعين من 1 الى 14 ديسمبر الجاري.

وينتظر ان يخوض فريق جوهرة الساحل خلال فترة توقف البطولة مباراتين وديتين الاولى امام خطاف القلعة الكبرى غدا الخميس والثانية نهاية الاسبوع الجاري امام منافس لم يتم تحديده بعد.



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وبعد بداية متعثرة، حققت كتيبة المدرب محمد المكشر صحوة لافتة في سباق البطولة بثلاثة انتصارات متتالية مكنتها من الارتقاء الى المركز الثامن برصيد 14 نقطة على بعد 7 نقاط من ثنائي الصدارة الملعب التونسي والنادي الافريقي.

ويلاقي النجم الساحلي في الجولة القادمة الحادية عشرة مضيفه اتحاد بن قردان صاحب المركز الثاني عشر بمجموع 10 نقاط.