كرة حديدية - رهانات عالمية للمنتخبات الوطنية للاكابر وتحت 23 و18 عاما

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تحول صباح اليوم الأربعاء المنتخب التونسي للكرة الحديدية الحرة أكابر إلى مدينة ديجون الفرنسية للمشاركة في بطولة العالم في اختصاصي الثلاثي والرمي بالدقة المقررة من 5 إلى 8 ديسمبر الجاري.

وضم وفد المنتخب التونسي تحت إشراف المدرب الوطني معمر الشيحاوي اللاعبين محمد خالد بوقريبة ومجدي الهمامي وسفيان بن ابراهيم ولسعد الماي.

ومن جهة اخرى، يشارك المنتخب التونسي للكرة الحديدية المقيدة للشبان تحت 23 و18 عاما تحت قيادة المدرب الوطني عادل الحلاب في بطولة العالم للشبان التي تدور وقائعها في بورتوريكو من 3 إلى 8 ديسمبر الجاري.

ويتالف منتخب تحت 23 عاما من الثنائي اسامة البلطي ومعتز الجويني في حين يتركب منتخب تحت 18 عاما من رائد القروي ويحي السلامي.