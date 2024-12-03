توزر: انطلاق فعاليات الصالون الدولي الأول للسياحة الواحية والصحراوية وسط تطلعات إلى إمضاء عقود واتفاقيات مع وكلاء أسفار ومتعهدي رحلات أجانب

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استقبلت مدينة توزر، اليوم الثلاثاء، زوارها من صحفيين ومؤثرين ومتعهدي رحلات من 14 بلدا معلنة انطلاق فعاليات الصالون الدولي الأول للسياحة الواحية والصحراوية من 3 إلى 5 ديسمبر، وهو معرض مهني ترويجي يسعى إلى مزيد التعريف بالجنوب التونسي وخاصة ولاية توزر وإعادة الاعتبار لها كوجهة رئيسية وبوابة للسياحة الصحراوية.





وتضمّن حفل الافتتاح جوانب متنوعة توزعت بين المحاضرات والمعارض والفقرات التنشيطية، وفق رئيس لجنة تنظيم الصالون، عبد الفتاح مليك، موضحا، في تصريح لوكالة "وات" أن الندوات الفكرية اهتمت بأربعة محاور ذات أهمية بالغة بالنسبة للسياحة الصحراوية وهي الموروث التقليدي والسياحي، والسياحة المستدامة، وتنوع المشاهد الطبيعية بين صحراء وواحات وجبال وقرى أمازيغية بين الجنوب الغربي والشرقي، لتقدم لضيوف الجهة طبقا متنوعا من المشاهد والعادات والتقاليد.



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واهتمت المحاضرات كذلك بالرقمنة باعتبارها وسيلة حديثة وسريعة للترويج السياحي، فضلا عن الاهتمام بالاستثمار، وإبراز تجارب ناجحة في مجال السياحة البديلة والسياحة الايكولوجية الطبيعية، ويتواصل برنامج الصالون الأربعاء 4 ديسمبر والخميس 5 ديسمبر بزيارات ميدانية لضيوف الصالون والمشاركين فيه إلى عدد من المواقع السياحية في توزر وعدد من الولايات الأخرى.

وأضاف المصدر ذاته أن فعاليات الافتتاح تضمنت مجموعة من المعارض من بينها معرض يثمن انتاجات المرأة الواحية من حرف تقليدية ومنتج سياحي، فضلا عن افتتاح معرض مهني لأصحاب وكالات الأسفار والنزل ودور الضيافة والمطاعم السياحية، ورافق هذه المعارض عرض في المنطقة السياحية لمبدعي الجريد من الفنانين التشكيليين والخطاطين، وفقرات تنشيطية بالفرق الفلكلورية.

ولفت إلى أن الصالون في يومه الأول كان مشجعا للغاية حيث فاق عدد المشاركين المسجلين فيه 500 مشارك مقابل وضع أهداف باستقبال ما بين 250 و300 مشارك، معربا عن أمله في أن يفرز الصالون نتائج ايجابية في صالح السياحة الواحية والصحراوية متمثلة في شراكة وعقد اتفاقيات مع وكالات أسفار أجنبية، فضلا عن تطلعات أخرى بإخراج ولاية توزر من العزلة السياحية التي عانتها على مدى عقود، وإبرازها كمنتج سياحي مستقل وكذلك إعادة الخطوط الجوية الدولية إلى الجهة.

كما أثث الديوان الوطني للصناعات التقليدية ورشات حية ومعارض حرفية على هامش الصالون من أجل إبراز الصناعات التقليدية كمنتج قادر بدوره على الترويج السياحي ، وفق المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بتوزر محمد الصديقي.

وأوضح أنه تم، في هذا الإطار، تركيز ورشة في الفيسفساء، وإحداث فضاء عرض للمنتجات ذات الجودة العالية، ومعرض حرفي بمشاركة حوالي 20 عارضا من توزر وقبلي وتطاوين وقابس وقفصة في اختصاصات الألياف النباتية وخشب النخيل والجلد واللباس التقليدي، وهي اختصاصات ذات علاقة مباشرة بالسياحة الواحية والصحراوية، كما وقع التركيز على عرض المنتجات المحلية أي المصنعة بنسبة 100 بالمائة في الجهة وبمواد أولية محلية.

وأشار إلى إعجاب زوار هذه المعارض بالمنتوجات المقدّمة خاصة وأن عددا من بين العارضين عدد من حاملي الشهادات الجامعية، مؤكدا أن كلّ هذه العوامل تساهم إنجاح الصالون وتحقيق أهدافه بالمرور بالسياحة الواحية والصحراوية من سياحة عبور إلى سياحة إقامة.