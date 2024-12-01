وزيرة الأسرة تختتم الدورة الرابعة من صالون الأم والطفل بصفاقس

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اختتمت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، اليوم الأحد، بقصر المعارض بصفاقس، فعاليّات الدورة الرابعة من صالون الأم والطفل الذي تنظمه جمعيّة المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس.



وأشرفت أسماء الجابري بالمناسبة، على موكب توقيع اتّفاقيّة شراكة بين المندوبيّة الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس وجمعيّة المعارض والمؤتمرات بصفاقس لمدّة 3 سنوات تشمل مواصلة إشراف الوزارة على الدورات القادمة من صالون الأم والطفل وتهدف إلى دعم جهود الدولة في تعزيز رفاه الأم والطفل وضمان خدمات متنوّعة ذات جودة تلبّي احتياجات جميع الأسر وخاصة الفئات الهشّة ومحدودة الدخل.





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وأفاد المندوب الجهوي لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بصفاقس، وليد العموري، في تصريح لـ"وات"، أن "المندوبية تتولى في إطار هذه الإتفاقية، العمل على ضمان مواصلة إشراف الوزارة على الدورات القادمة لصالون الأم والطفل، والمشاركة في التظاهرات والأنشطة التي تنظمها جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس، في المجالات ذات الإهتمام المشترك، والمشاركة في تنظيم صالون الأم والطفل، والمساهمة في تأثيث فقراته، واستحثاث المشاركات الدولية، ودعم المبادرات والمشاريع التي تقترحها الجمعية في حدود مشمولات الوزارة، وتوفير محامل حول إستراتيجيات وبرامج الوزارة".



من جهته، قال المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية في جمعية المعاض والمؤتمرات الدولية بصفاقس، عصام بن عبد الله، أن "الجمعية تتولى بمقتضى هذه الاتفاقية، تشريك وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في التظاهرات التي تنظمها الجمعية في المجالات ذات الإهتمام المشترك، ووضع فضاء المعرض على ذمتها لتنظيم التظاهرات وعقد الندوات والدورات التكوينية بصفة مجانية حسب ما تسمح به روزنامة تظاهرات الجمعية، ووضع الإمكانيات البشرية المتوفرة للجمعية على ذمة التظاهرات المشتركة، ودعم المبادرات والمشاريع التي تقترحها الوزارة في حدود مشمولات الجمعية ".



من ناحيتها، أكدت المديرة العامة بوزارة شؤون الأسرة، وجدان بن عياد، على أن الخدمات الموجهة للأم والطفل في الصالون،التي قدمتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ممثّلة في المندوبية الجهوية، بخصوص الإدماج الإقتصادي للنساء والأسر ذات الوضعيات الخاصة، وبرنامج رائدات، والجناح الذي تم تخصيصه للأطفال في الصالون، والقائمين أساسا على بناء مهارات للطفل، تركت انطباعا جيدا جدا.



وذكرت المحدثة أن، "البرنامج الذي أعدته وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفل وكبار السن، خلال شهر حماية الطفولة ( 20 نوفمبر إلى 20 ديسمبر)، تحت شعار "في الوقاية حماية"، يقوم أساسا على الأنشطة اليدوية، والفكرية، والثقافية، للأطفال والأسر، من أجل ضمان الوقاية والحماية للأطفال، والتنشئة السليمة لهم، فضلا عن إعداد برامج مع كبار السن، وأفراد الأسرة، لدعم صمود الأسرة وتأصيل القيم داخلها".



من جهة أخرى ثمنت، بن عيّاد، المجهود الكبير الذي تقوم به الجمعية التونسية لقرى الأطفال آس أو آس، التي كانت ممثلة في صالون الأم والطفل، من خلال جناح قرية الأطفال آس أو آس المحرس، "من حيث معاضدتها لجهود الدولة في توفير الرعاية والحماية للأطفال المهددين والفاقدين للسند"، مشيرة إلى أن "كل برنامج من شأنه أن يعود بالنفع على الطفل، مرحب به لأنه سيفيد الأسرة عامة ".

وأكدت على أن "سلطة الإشراف، تعول في برامجها على العمل التشاركي مع مختلف الهياكل بما فيها القطاع الخاص ".



وقد تعرّفت الوزيرة بالمناسبة على مختلف أجنحة صالون الأم والطفل الذي استقطب منذ افتتاحه في 27 نوفمبر المنقضي أعدادا كبيرة من الزوّار واطّلعت على جناح الأسرة والمرأة وما يوفّره لزوار الصالون من معطيات حول مختلف البرامج التي تؤمنها الوزارة لفائدة الأسرة، متعرّفة على عينة من قصص نجاح البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار"رائدات ".



كما عاينت الوزيرة مختلف المنتديات العلمية والورشات التنشيطية التي تم تنظيمها بالمناسبة بالتعاون مع وزارت الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ والصحّة والشؤون الاجتماعية والجامعة التونسية للكيك بوكسينغ في المجالات المتّصلة بالبرامج