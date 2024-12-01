أعمال جرد القطع الأثرية بمخازن متحف وموقع قرطاج الأثري تسفر عن وجود 103 آلاف قطعة

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أسفرت أعمال جرد القطع الأثرية بمخازن متحف وموقع قرطاج الأثري عن وجود 103 آلاف قطعة أثرية وفق ما أكده المعهد الوطني للتراث.

وبحسب ما نشر على موقع المعهد أمس فقد قد تم إلى حد الآن جرد 236000 قطعة أثرية من جملة حوالي 350000 قطعة تخص جميع المتاحف والمواقع بالبلاد.

وتتواصل أعمال جرد القطع الأثرية في كامل تراب الجمهورية وذلك في إطار مشروع "2024، سنة الجرد".

وتكوّن فريق العمل المكلف بعملية الجرد بقرطاج من باحثين ومحافظين وتقنيين ممثلين عن المعهد، ومجموعة من أساتذة التعليم العالي وطلبة من مختلف الجامعات التونسية.



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وفي ختام أشغال عمليات الجرد بقرطاج تم تنظيم موكب احتفالي، تولى خلاله مدير عام المعهد الوطني للنراث طارق البكوش بمعية مديرة دائرة المسح العام والبحوث سميرة السهيلي والمسؤول على منظومة المعلوماتية وقاعدة البيانات "فرجيل" علي الدباغي، تكريم كل المشاركين وتسليمهم شهائد شكر وتقدير لمساهمتهم الفعالة في إنجاح عملية الجرد".

