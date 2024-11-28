القصرين: قافلة صحية تؤمن عملية قياس نظارات طبية لـ 150 تلميذا من ذوي الدخل المحدود

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استقبل المركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي بولاية القصرين، اليوم الخميس، قافلة صحية لطبّ العيون أمّنت عملية قياس نظارات طبية لـ150 تلميذا وتلميذة من ذوي الدخل المحدود بالجهة والذين تمت معاينتهم سابقا بعيادات طب العيون بالولاية، وذلك ببادرة من مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالقصرين وبدعم من جمعية "الرؤية من أجل الحياة".

وكشفت رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين، الدكتورة ليلى بن ضيفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه القافلة ليست الأولى من نوعها بالولاية، بل سبقتها عدة قوافل مماثلة خلال السنوات الأخيرة، مبرزة أن تقصي اضطراب البصر لدى التلاميذ وتقديم النظارات الطبية لمستحقيها بشكل مجاني هو عمل متواصل على امتداد السنة، حيث يكون التقصي الأولي في المؤسسات التربوية من قبل فرق الطب المدرسي، وبعد ذلك يتم تحديد قياسات النظر من طرف الطبيب المختص في المركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي ليتم لاحقا توفير النظارات المناسبة لهم.

وبينت بن ضيفي، في سياق متصل، أن هذه العملية تشمل أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل التي لا تستطيع اقتناء نظرات طبية لأبنائها وتتم بدعم من جمعية "الرؤية من أجل الحياة" التي تتكفل بتوفير النظارات الطبية لجميع التلاميذ المعنيين، مشدّدة بالمناسبة على أهمية الكشف المبكر عن الاعتلالات البصرية وتعديلها خاصة وأنها تؤثر على المسار الدراسي للتلاميذ.

من جهتها، بيّنت رئيسة جمعية "الرؤية من أجل الحياة"، نجلاء خليف بن شهيدة، في تصريح لوكالة (وات)، أنه بعد تحديد قياسات النظارات الطبية لكافة التلاميذ الذين يعانون من إشكاليات في النظر، والذين خضعوا سابقا لعيادات في طب العيون ضمن عمليات تقصٍ موسعة بمختلف المؤسسات التربوية العمومية بالجهة، توفير النظارات الطبية الملائمة لهم بشكل مجاني، وذلك في غضون أسبوعين إثنين على أقصى تقدير من موعد تحديد القياسات.



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وذكرت بن شهيدة أن جمعية "الرؤية من أجل الحياة" ستنظم يوم غدّ الجمعة بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين قافلة صحية لطب العيون في معتمدية سبيبة لتقصي اضطراب البصر لفائدة أطفال وتلاميذ المنطقة المنحدرين من عائلات معوزة و محدودة الدخل، وسيتم في ذات اليوم تحديد قياسات النظارات الطبية للتلاميذ المعنيين، ليتم لاحقا توفير النظارات اللازمة لهم.