البطولة الإفريقية لرفع الأثقال: تتويج المنتخب التونسي للصغريات والوسطيات باللقب

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حقق المنتخب التونسي لرفع الأثقال إنجازًا مميزًا بفوزه بلقب البطولة الإفريقية للصغريات والوسطيات التي أقيمت في نيروبي، كينيا، من 20 إلى 22 نوفمبر 2024. كما حصل منتخب الأصاغر على المرتبة الثانية في هذه البطولة.



حصيلة المشاركة التونسية:

إجمالي الميداليات:



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37 ميدالية:

31 ذهبية.

5 فضية.

1 برونزية.





تفاصيل اليوم الثاني:

زينب الناوي (وزن +81 كغ):

أحرزت 6 ذهبيات (3 في فئة الصغريات و3 في فئة الوسطيات).

محمد الطاهر العيادي (وزن 89 كغ):

فاز بـ6 ذهبيات (3 في فئة الأصاغر و3 في فئة الأواسط).

غفران غريسة (وزن 71 كغ):

حصدت 3 ذهبيات في فئة الصغريات.



تفاصيل اليوم الأول:

ياسمين الرضواني (وزن 49 كغ):

6 ذهبيات (3 في فئة الصغريات و3 في فئة الوسطيات).

هديل القحلوزي (وزن 59 كغ):

6 ذهبيات (3 في فئة الصغريات و3 في فئة الوسطيات).

آمنة بالسايح (وزن 55 كغ):

3 ذهبيات (في فئة الصغريات).

3 فضيات (في فئة الوسطيات).

يوسف الجندوبي (وزن 67 كغ):

ميدالية ذهبية وفضيتين (في فئة الأصاغر).

ميدالية برونزية (في فئة الأواسط).





إنجاز وطني بارز:

يُعد هذا التتويج إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل الرياضة التونسية، ويعكس كفاءة العناصر الوطنية في المنافسات الدولية.