أيام قرطاج المسرحية: 16 عرضا ضمن قسم "مسرح العالم"

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ستشهد الدورة 25 من أيام قرطاج المسرحية التي ستنتظم من 23 إلى 30 نوفمبر 2024 مشاركة 16 عرضا عالميا.



وتُسجل هذه الدورة مشاركة 125 عرضا مسرحيا من 32 دولة من مختلف القارات ومن ضمن هذه العروض يُشارك في المسابقة الرسمية 12 عملا من بينها مسرحيتان من تونس.





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وسيفتتح فعاليات هذه الدورة العرض الصيني "عودة النجم - Star Returning" لليمي بونيفاسيو الذي يُقدم بالمناسبة عرضه العالمي الأول بعد أن تم شاهده الجمهور الصيني للمرة الأولى يوم 8 نوفمبر الجاري في شيشانغ-الصين.

وحسب تصريح سابق لمدير الدورة الخامسة والعشرين من أيام قرطاج المسرحية منير العرقي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء فإن هذا العمل المسرحي أُنجز بالشراكة مع المعهد الدولي للمسرح ويبحث في جوهر الإنسان وهو عرض يمزج بين التعبيرات الجسدية والروحانيات والتقنيات الحديثة بما ييسر على الجمهور مشاهدته دون التعرض لإشكالية فهم اللغة الصينية .

وفضلا عن عرض الافتتاح يضم قسم "مسرح العالم" المُدرج ببرنامج أيام قرطاج المسرحية لهذه السنة أعمالا فنية من آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، إذ سيتسنى للجمهور مشاهدة العروض العالمية وغيرها من الأعمال طيلة أيام المهرجان بمعدل عرضين يوميا.

وتضم قائمة العروض العالمية الأعمال التالية:

// "اكتمال القمر" - جوزيف نادج (فرنسا )

// "الوجوه لهيدي لامار" - كاي آن شوماخر (النمسا)

// "صرخة في الظلام" - لينرسون بولونيني (البرازيل)

// "الفراشة والخيط الأحمر" - يوري ماتسو مارو (اليابان)

// "الكونت نولين" - إيغور كيسوف (روسيا)

// "ليزا الفقيرة" - مارك روزوفسكي (روسيا)

// "حدود" - أنادورا دورنو (تونس/ إيطاليا)

// "أكامورا أو كل شيء عن أمي" - باولو مانينا (إيطاليا)

// "المعطف/ بالتو" - عريف أتالاي (تركيا)

// "دونيا حوته" - إنكيدو خالد (بلجيكيا)

// "قبيلة المالفيني" - دانييلي فرانسيسك (مارتينيك - فرنسا)

// "فريدة ودياغو" - خوان دي توريس (إسبانيا)

// "غربة" - جارزي زون (بولندا)

// "في اتجاه الحرية" - أنيبال غرين (فينزويلا)

// "بحيرة البجع 3D " - خوان دي توريس (إسبانيا)