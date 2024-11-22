البطولة الافريقية لرفع الاثقال (اصاغر واواسط) - اليوم الاول - منتخب التونسي يحرز 22 ميدالية منها 16 ذهبية

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احرزت العناصر الوطنية المشاركة في البطولة الافريقية لرفع الاثقال التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي من 20 الى 22 نوفمبر الجاري، امس الخميس 22 ميدالية منها 16 ذهبية و5 فضية و1 برونزية في اطار منافسات اليوم الاول.



وجاءت الميداليات بواسطة ياسمين الرضواني (وزن 49 كلغ) التي حصدت 3 ميداليات من المعدن النفيس في صنف الصغريات ومثلها في الوسطيات. ونسجت هديل الڨحلوزي (وزن 59 كلغ) على منوالها بتويجها ب3 ذهبيات في صنف الصغريات ومثلها في صنف الوسطيات.



وجاءت الميداليات بواسطة ياسمين الرضواني (وزن 49 كلغ) التي حصدت 3 ميداليات من المعدن النفيس في صنف الصغريات ومثلها في الوسطيات. ونسجت هديل الڨحلوزي (وزن 59 كلغ) على منوالها بتويجها ب3 ذهبيات في صنف الصغريات ومثلها في صنف الوسطيات.

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وتحصلت المصارعة أمنة بالسايح (وزن 55 كلغ) على 3 ميداليات ذهبية في صنف الصغريات ومثلها فضية في صنف الوسطيات فيما احرز المصارع يوسف الجندوبي (وزن 67 كلغ) على ميدالية ذهبية وفضيتين في صنف الاصاغر وبرونزية في صنف الاواسط.

وتتواصل اليوم منافسات اليوم الثاني للبطولة القارية من خلال مشاركة كل من غفران غريسة (71 كلغ) وزينب الناوي (وزن فوق 81 كلغ) ومحمد الطاهر العيادي (وزن 89 كلغ).

