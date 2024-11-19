المنتخب التونسي لكرة الطاولة يتحول الى السويد للمشاركة في بطولة العالم للشبان

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تحولت بعثة المنتخب الوطني التونسي لكرة الطاولة في اتجاه مدينة هلسنغبورغ السويدية، مرورا بمدينة بورتو بالبرتغال، للمشاركة في بطولة العالم للشبان من 22 الى 29 نوفمبر 2024.



وسيمثل الثلاثي المتكون من وسيم الصيد ويوسف العيدلي ومحمد أمين الخلوفي المنتخب الوطني في مسابقة الفرق تحت 19 سنة.

كما سيشارك وسيم الصيد في مسابقة الفردي تحت 19 سنة وفي الزوجي المختلط صحبة المصرية هناء جودة.



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ومن جهته يشارك يوسف العيدلي في فردي أقل من 15 سنة وزوجي أقل من 15 سنة صحبة المصري محمد عبد الحليم

وفي الزوجي المختلط مع المصرية يارا البدوي.

ويشرف على منتخب الشبان في هذه البطولة العالمية المدرب الوطني غازي بلكاهية