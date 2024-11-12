رابطة ابطال افريقيا: الحكم الجنوب افريقي توم ابونجيل يدير مباراة الترجي الرياضي ودجوليبا المالي

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قررت الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم تعيين الحكم الجنوب افريقيا توم ابونجيل لادارة مباراة الترجي الرياضي ودجوليبا دي باماكو المالي المقررة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا (س20) ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة لكاس رابطة ابطال افريقيا.

وسيساعد ابونجيل في ادارة اللقاء كل من الحكم المساعد الانغولي جيرسون دي سانطوس والجنوب افريقي زاكيلي سيوالا.



