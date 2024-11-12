Babnet

رابطة ابطال افريقيا: الحكم الجنوب افريقي توم ابونجيل يدير مباراة الترجي الرياضي ودجوليبا المالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67339124320a93.46435984_poihqmelkgfjn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 12 Novembre 2024 - 18:31 قراءة: 0 د, 19 ث
      
قررت الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم تعيين الحكم الجنوب افريقيا توم ابونجيل لادارة مباراة الترجي الرياضي ودجوليبا دي باماكو المالي المقررة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا (س20) ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة لكاس رابطة ابطال افريقيا.
وسيساعد ابونجيل في ادارة اللقاء كل من الحكم المساعد الانغولي جيرسون دي سانطوس والجنوب افريقي زاكيلي سيوالا.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297355


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 18:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*