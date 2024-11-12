العجز التجاري لتونس يتراجع الى 7ر15 مليار دينار مع موفي اكتوبر في ظل استمرار تأثير قطاع الطاقة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6628c18b01a412.77979299_hqolgjfkpimen.jpg width=100 align=left border=0>

تقلص العجز التجاري لتونس، خلال الـ10 اشهر الأولى من العام الجاري، الى 7ر15 مليار دينار مقابل زهاء 8ر15 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى سنة 2023 في وقت شكل فيه العجز التجاري لقطاع الطاقة قرابة 3ر9 مليار دينار من العجز الاجمالى .



وبين المعهد الوطني للاحصاء، في بلاغ أصدره حول تطور التجارة الخارجية لشهر اكتوبر 2024 ، ان تراجع العجز يعود الى تطور الصادرات بنسبة 1ر2 بالمائة والواردات بنسبة 4ر1 بالمائة علما وان نسبة تغطية الواردات بالصادرات سجلت تحسنا بـ 6ر0 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 حيث بلغت 7ر76 بالمائة.





...



وابرز المعهد أن عجز الميزان التجاري، دون احتساب قطاع الطاقة انخفض مع موفي اكتوبر 2024، إلى حدود 3ر6 مليار دينار في حين بلغ عجز العجز التجاري لقطاع الطاقة زهاء 3ر9 مليار دينار مقابل 5ر8 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023.





وبينت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024 ، وفق المعهد، ارتفاع الصادرات بنسبة 1ر2 بالمائة مقابل 9ر6 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2023 وبلغت قيمة الصادرات زهاء 6ر51 مليار دينار مقابل 5ر50 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023.



وتعود هذه الارقام الى الارتفاع المسجل في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 4ر25 بالمائة وقطاع الطاقة بنسبة 8ر23 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 4ر1 بالمائة في حين تراجعت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 8ر24 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 4ر5 بالمائة.



وسجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 4ر1 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 3ر3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2023 وقد بلغت قيمة الواردات 3 ر67 مليار دينار مقابل 4ر66 مليار دينار تم تسجيلها خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023.



وتعود زيادة الواردات ، إلى ارتفاع واردات مواد الطاقة بنسبة 4ر13 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 6ر4 بالمائة والمواد الاستهلاكية بنسبة 2ر5 بالمائة في وقت تراجعت فيه واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 3ر4 بالمائة والمواد الغذائية 5ر12 بالمائة.



وسجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي والتي تمثل 4ر69 بالمائة من جملة الصادرات شبه استقرار قارب 2ر0 بالمائة وفق المعهد .



وارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها إيطاليا بنسبة 2ر4 بالمائة وإسبانيا بنسبة 8ر9 بالمائة وألمانيا بنسبة 5ر0 بالمائة في حين تراجعت مع فرنسا بنسبة 2ر2 بالمائة وهولندا بنسبة 6ر28 بالمائة .



وسجلت صادرات تونس، على المستوى العربي، ارتفاعا بنسبة 9ر43 بالمائة مع الجزائر بنسبة في حين تراجعت مع ليبيا بنسبة 4ر12 بالمائة ومع المغرب بنسبة 1ر14 بالمائة ومع مصر بنسبة 9ر6 بالمائة.



ويعود العجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات، إلى العجز المسجل مع بعض البلدان وتتصدر القائمة الصين بنحو 3ر7 مليار دينار تليها روسيا بقيمة 7ر4 مليار والجزائر بنحو 5ر3 مليار دينار وتركيا ب2ر2 مليار دينار والهند بنحو 1ر1 مليار دينار وأوكرانيا 1ر1 مليار دينار.



وسجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى من بينها فرنسا والذي بلغ 3ر4 مليار دينار وإيطاليا 4ر1 مليار دينار وألمانيا 9ر1 مليار دينار وليبيا 7ر1 مليار دينار والمغرب 3ر176 مليون دينار.