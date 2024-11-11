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يتنافس فيلم "عائشة" لمهدي برصاوي وفيلم "الذراري الحمر" للطفي عاشور على جوائز "اليسر" ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمملكة العربية السعودية (من 5 إلى 14 ديسمبر بجدة).



وتضم هذه المسابقة 16 فيلما طويلا من إنتاجات إفريقية، وآسياوية، وعربية، وقد تم الكشف عن هذه القائمة يوم الاثنين 4 نوفمبر.





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وفيلم "عائشة" (123 دقيقة) هو إنتاج مشترك (عام 2023) بين تونس (شركة سينيتليفيلم)، وفرنسا، وإيطاليا، والسعودية، وقطر. قُدم الفيلم في عرضه الأول عالميا في قسم "آفاق" بمهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ81. وحصل على جائزة أفضل فيلم متوسطي من أكاديمية الفنون الجميلة في البندقية لعام 2024 ضمن الجوائز الموازية للمهرجان.



ويؤدي أداور هذا العمل السينمائي كل من فاطمة صفر، ونضال السعدي، وياسمين الديماسي، وهالة عياد. ويروي قصة شابة تدعى "آية" تعيش حياة مملة بلا أمل في ولاية توزر، جنوب تونس. وبعد أن تنجو من حادث مروع، تقرر الاختفاء وبناء حياة جديدة في تونس العاصمة.



أما فيلم "الذراري الحمر" (100 دقيقة) فهو إنتاج مشترك (عام 2024) بين تونس، وفرنسا، وبلجيكا من إخراج وتأليف لطفي عاشور، وتحصل لطفي عاشور على جائزة "بايار" الذهبية لأفضل فيلم في مهرجان الفيلم الفرنكفوني الدولي بنامور (بلجيكا)، ، بينما فاز مدير تصوير الفيلم فويتشيك ستارون على جائزة أفضل تصوير.



وتدور أحداث هذا الفيلم في جبال مغيلة بشمال غرب تونس سنة 2015، وهو عمل مستوحى من أحداث حقيقية وينقل سياقا اجتماعيا قاسيا، حيث يطرح "الذراري الحمر" رحلة نفسية حالمة في نفس طفل جريح وقدرته الرائعة على تجاوز الصدمة.



وقد كشف مهرجان البحر الأحمر مؤخرا عن جزء من برامجه الرسمية التي تضم ثلاثة أفلام تونسية أخرى. حيث تم اختيار "القرية" لأنيس بن دالي (2023) و"على الحافة" لسحر العشي في مسابقة الأفلام القصيرة، التي تتضمن 26 فيلما من العالم العربي، وافريقيا، وآسيا.



وسيتم عرض فيلم "أغورا" (102 دقيقة) من كتابة وإخراج علاء الدين سليم في عرضه العربي الأول ضمن قسم (Coups de cœur) الذي يضم 12 فيلما، ويهدف لتعزيز التنوع الثقافي من خلال عرض أفلام حائزة على جوائز من جميع أنحاء العالم. وهذا الفيلم هو إنتاج مشترك تونسي-فرنسي-سعودي لعام 2024.





ويتضمن برنامج مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته لهذا العام، 49 عرضا عالميا ودوليا. وسيكون فيلم الافتتاح "حكاية عائلة داي" للمخرج المصري كريم الشناوي في عرضه العالمي الأول، على ان يكون اختتام المهرجان بعرض فيلم "بيتر مان" للمخرج الأسترالي مايكل براسي، وهو فيلم عن حياة المغني البريطاني وقائد فرقة "Take That" السابق، روبي ويليامز.