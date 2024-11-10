المنتخب التونسي يخوض حصته التدريبية الاولى استعدادا لمواجهة مدغشقر و غامبيا

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انطلقت اليوم الأحد تحضيرات المنتخب التونسي لكرة القدم استعدادا لمباراتي مدغشقر وغامبيا لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس افريقيا للأمم المغرب 2025 المقررتين يومي 14 و18 نوفمبر الجاري.



وستخوض العناصر الوطنية مساء اليوم حصة تدريبية في قاعة تقوية العضلات في مقر اقامة المنتخب التي شهدت توافد اللاعبين تباعا وهم أمان الله مميش وياسين مرياح وربيع الحمري ومعز بن شريفية وبلال آيت مالك و عيسى العيدوني وهيثم الجويني، بعد أن شاركوا مع أنديتهم في مباريات أمس السبت.





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كما ينتظر وصول حمزة المثلوثي وإدريس الميزوني وأنس الحاج محمود وأيمن دحمان وحازم المستوري خلال الساعات القادمة على أن يكتمل النصاب غدا الاثنين بالتحاق بقية اللاعبين.

يذكر أنّ المنتخب التونسي سيلاقي يوم الخميس القادم 14 نوفمبر منتخب مدغشقر في ملعب لوفتيس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب افريقيا لحساب الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية، قبل أن يلاقي في الجولة السادسة والأخيرة يوم الاثنين 18 نوفمبر منتخب غامبيا بملعب حمادي العقربي برادس.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 7 نقاط متقدما على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني بـ 6 نقاط وغامبيا صاحبة المركز الثالث برصيد 5 نقاط ومدغشقر صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

وفي ما يلي تذكير بقائمة اللاعبين الذين وجه لهم المدرب الوطني قيس اليعقوبي الدعوة للمشاركة في المواجهتين المرتقبتين:

في حراسة المرمى: أمان الله مميش (الترجي الرياضي) - أيمن دحمان (النادي الصفاقسي) - معز بن شريفية (الأولمبي الباجي)

في الدفاع: وجدي كشريدة (الغرافة القطري) - حمزة المثلوثي (الزمالك المصري) - ياسين مرياح (الترجي الرياضي) - علاء غرام (شاختار الأوكراني) - منتصر الطالبي (لوريون الفرنسي) - نادر الغندري (أخمات غروزني الروسي) - علي العابدي (نيس الفرنسي) - محمد أمين الشارني (لافالوا الفرنسي)

في الوسط: الياس السخيري (فرانكفورت الالماني) - عيسى العيدوني (الوكرة القطري) - محمد الحاج محمود (أف سي لوغانو السويسري) - حمزة رفيعة (ليتشي الايطالي) - ادريس الميزوني (أوكسفورد يونايتد الانقليزي) - حنبعل المجبري (أف سي بورنلي الانقليزي) - محمد علي بن رمضان (فرينتسفاروتشي المجري).

في الهجوم: عمر العيوني (هاكان السويدي) - أنس الحاج محمد (بارما الايطالي) - سيف الله اللطيف (أف سي توينتي الهولندي) - بلال آية مالك (النادي الافريقي) - ربيع الحمري (الأولمبي الباجي) - هيثم الجويني (دبا الحصن الرياضي الاماراتي) - نبيل الماكني (هيبرا البلغاري) - حازم المستوري (الاتحاد المنستيري).