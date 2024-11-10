صدور امر تعيين سعر الحبوب بالنسبة للموسم 2025/2024 (رائد رسمي)

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صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية مؤخرا الامر المتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع اثمانها وخزنها واحالتها بالنسبة للموسم 2025/2024.



وحدد الامر الاسعار الاساسية عند الانتاج وعند الشراء من المجمعين للحبوب السليمة والخالصة والصالحة للاتجار المتاتية من صابة 2024 ب 90 دينارا للقنطار الواحد من القمح الصلب و70 دينارا للقنطار الواحد من القمح اللّين.





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كما نص الامر على ان يكون الاتجار في مادتي الشعير والتريتيكال بكل حرية، مع تطبيق سعر تدخل قدره 55 دينارا للقنطار الواحد من قبل مؤسسات التجميع والخزن بعنوان مشتريات الشعير والتريتكال المسلمة اليها من قبل المنتجين.



وتتمتّع كميات الحبوب المسلّمة إلى المجمعين بمنحة استثنائية للتّسليم السريع تحدد حسب الأنواع كالتالي40: دينارا للقنطار الواحد من القمح الصلب إلى غاية يوم 31 أوت 2024

و30 دينارا للقنطار الواحد من القمح الّلـين إلى غاية يوم 31 أوت 2024 و 25 دينارا للقنطار الواحد من الشعير والتريتــيكال إلى غاية يوم 10 جويلية 2024 .



كما يمكن سحب هذه المنحة الاستثنائية حصريا على كميات القمح الصلب والقمح اللين صابة 2024 التي يتم مقايضتها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024 ببذور القمح الصلب المثبتة وبذور القمح اللين المثبتة حسب إجراءات تضبط للغرض.





و تتمتّع كميات الحبوب المسلّمة إلى المجمعين بمقتضى الامر بمنحة تشجيعية ظرفية خاصة بصابة 2024 تحدد بـ 10 دينار للقنطار وذلك إلى غاية يوم 31 أوت 2024 بالنسبة للقموح و10 جويلية 2024 بالنسبة للشعير والتريتيكال.





وينتفع ديوان الحبوب بمنحة خزن مخصصة لتغطية نفقات تمويل وصيانة وحفظ مخزون الحبوب المتأتية من صابة 2024 .وتحدد النسبة الشهرية لمنحة الخزن كما يلي: 1،539 دينارا للقنطار الواحد من القمح الصلب و 1،243 دينارا للقنطار الواحد من القمح اللين و1،086 دينارا للقنطار الواحد من الشعير و 1،086دينارا للقنطار الواحد من التريتيكال.



ويدفع مجمعو البذور إلى ديوان الحبوب عن كل قنطار أحيل من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والتريتيكال مبلغا يخصص لتسديد منحة الخزن على النحو التالي: 9،238دينارا للقنطار الواحد من القمح الصلب و 7،459 دينارا للقنطار الواحد من القمح اللّين و6،517 دينارا للقنطار الواحد من الشعير و 6،517 دينارا للقنطار الواحد من التريتيكال .



كما يدفعون مبلغا قدره 0،100 دينارا مخصصا لتمويل حساب ميزانية ديوان الحبوب تحت عنوان "صندوق التجهيز لديوان الحبوب ".



وفي المقابل يدفع ديوان الحبوب للمجمعين منحة تجميع ومنحة خزن ومنحة نقل يقع ضبط مقاديرها وطرق احتسابها في الاتفاقية التي تضبط علاقة ديوان الحبوب بمجمع حبوب الاستهلاك.



كما يدفع لفائدة المجمعين منحة خزن لتغطية تكاليف الخزن والصيانة وحفظ الحبوب بعد تقديم قائمات شهرية في أربعة نظائر في اجل لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من كل شهر بعنوان الشهر السابق.