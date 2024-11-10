غوف تستعيد توازنها وتهزم تشنغ لتفوز بلقب البطولة الختامية لتنس السيدات

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تغلبت كوكو غوف على الصينية تشنغ تشين ون 3-6 و6-4 و7-6 في مباراة استمرت ثلاث ساعات يوم السبت لتصبح أصغر لاعبة تفوز بالبطولة الختامية لموسم تنس السيدات منذ ماريا شارابوفا عام 2004 وأول بطلة أمريكية منذ سيرينا وليامز قبل عشر سنوات.



وتقدمت غوف (20 عاما) 6-صفر في الشوط الفاصل بالمجموعة الأخيرة قبل أن تحسم الفوز وتنهي العام في المركز الثالث عالميا للمرة الثانية على التوالي.

وهذه أطول مباراة في البطولة الختامية لتنس السيدات منذ عام 2008 عندما تم تسجيل زمن المباريات لأول مرة.



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وفازت تشنغ، الحائزة على ذهبية فردي السيدات في أولمبياد باريس والمصنفة السابعة والتي تشارك لأول مرة في البطولة الختامية لاتحاد اللاعبات المحترفات، بالمجموعة الأولى في أقل من ساعة وأنقذت كل النقاط الخمس التي واجهتها لكسر إرسالها لتبعد غوف عن المباراة.

وانتفضت اللاعبة الأمريكية وحولت تأخرها 3-1 لتفوز بالمجموعة الثانية. ورغم إخفاقها في استغلال نقطتين للفوز بالمباراة والنتيجة 6-5 في المجموعة الأخيرة، إلا أن بطلة أمريكا المفتوحة سابقا سيطرت على الشوط الفاصل لتنهي المباراة بشكل رائع.

في طريقها للفوز، أصبحت غوف أصغر لاعبة في 18 عاما تفوز على المصنفتين الأولى والثانية عالميا خلال بطولة واحدة منذ الروسية ماريا شارابوفا في بطولة أمريكا المفتوحة 2006.

وخسرت غوف أمام باربورا كريتشيكوفا لكنها تغلبت على مواطنتها الأمريكية جيسيكا بيغولا وحاملة اللقب والمصنفة الثانية عالميا إيغا شيانتيك لتنهي مبارياتها في المجموعة البرتقالية 2-1. ثم صعقت المصنفة الأولى عالميا أرينا سبالينكا في قبل النهائي.

وتأهلت غوف في هذا الموسم إلى قبل نهائي بطولتي أستراليا وفرنسا المفتوحتين وفازت ببطولة الصين المفتوحة في بكين وبلغت قبل نهائي بطولة ووهان.

وبعد خسارة مباراتها الافتتاحية أمام سبالينكا في البطولة الختامية للموسم، تغلبت تشنغ على المصنفة الخامسة إيلينا ريباكينا والمصنفة الرابعة جاسمين باوليني لتحتل المركز الثاني في المجموعة الأرجوانية قبل أن تتغلب على كريتشيكوفا بطلة ويمبلدون في قبل النهائي.

وفازت غوف أيضا بمباراتها الوحيدة السابقة أمام تشنغ في ماي الماضي في دور الثمانية لبطولة إيطاليا المفتوحة في روما.