سيدي بوزيد: رفع إجمالي 336 مخالفة اقتصادية خلال شهر أكتوبر المنقضي (المدير الجهوي للتجارة)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sidibouzid2.jpg width=100 align=left border=0>

رفع أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد، خلال شهر أكتوبر الماضي، إجمالي 336 مخالفة اقتصادية إثر 2268 زيارة ميدانية إلى مختلف الفضاءات التجارية للبيع بالجملة والتفصيل، حسب المدير الجهوي للتجارة سامي المرشاوي.



وأوضح المرشاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المخالفات توزعت على قطاعات الخضر والغلال (127 مخالفة)، والمواد الغذائية ( 117 مخالفة)، والدواجن والبيض (13 مخالفة)، والمطاعم والمقاهي (21 مخالفة)، والمخابز والمرطبات (3 مخالفات)، واللحوم (14 مخالفة).

وتعلقت هذه المخالفات، التي رفعها إجمالي 111 فريق مراقبة طيلة الشهر المنقضي، بالبيع بأسعار غير قانونية (88 مخالفة)، والزيادة غير قانونية في الأسعار (53 مخالفة)، وعدم إشهار الأسعار (118مخالفة)، وغياب الفوترة (61 مخالفة)، والميترولوجيا (23 مخالفة)، وإخفاء بضاعة (9 مخالفات) والإخلال بتراتيب الدعم ( 3 مخالفات).



...



واشار إلى أن حملات المراقبة خلال الفترة ذاتها افضت الى حجز 500 كغ من الخضر والغلال و69،64 طنّا من السداري.