البطولة الافريقية للتجديف الكلاسيكي -مصر 2024: المنتخب التونسي يحصد 9 ميداليات خلال اليوم الاول للمنافسات

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وجاءت الميداليات الذهبية التونسية بفضل كل من يسر الهذلي ويلدس العثماني في سباق الزوجي وسطيات وخديجة الكريمي وسلمى الذوادي في الزوجي المزدوج خفيف وفي اختصاص الزوجي المزدوج ومحمد ريان حفصة وفادي بن حمودة في الزوجي رجال (اقل من 23 سنة).



واحرز غيث القادري في اختصاص فردي خفيف وامينة الزمالي في الفردي سيدات (اقل من 23 سنة) الميداليتين الفضيتين.

حصدت النخبة التونسية للتجديف المشاركة في منافسات البطولة الافريقية للتجديف الكلاسيكي في اصناف (اواسط-اقل من 23 سنة-اكابر) ذكورا و اناثا 9 ميداليات توزعت الى( 4 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات) ضمن منافسات اليوم الاول للنسخة السادسة عشرة للبطولة التي يحتضنها المنتجع السياحي بورو مارينا المصرية يومي 8 و9 نوفمبر الجاري.وجاءت الميداليات الذهبية التونسية بفضل كل من يسر الهذلي ويلدس العثماني في سباق الزوجي وسطيات وخديجة الكريمي وسلمى الذوادي في الزوجي المزدوج خفيف وفي اختصاص الزوجي المزدوج ومحمد ريان حفصة وفادي بن حمودة في الزوجي رجال (اقل من 23 سنة).واحرز غيث القادري في اختصاص فردي خفيف وامينة الزمالي في الفردي سيدات (اقل من 23 سنة) الميداليتين الفضيتين.

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وتحصل على الميداليات البرونزية كل من محمد الكريمي في الفردي خفيف (اقل من 23 سنة) ومحمد يسري الهذلي وايهاب لغوان في الزوجي مزدوج (اواسط) وامينة الزمالي في في منافسات خفيف الوزن.

ويعد المنتخب التونسي للتجديف المشارك في هاته البطولة 13 جدافا من مختلف الاصناف.

وتعرف النسخة 16 للبطولة الافريقية للتجديف الكلاسيكي مشاركة منتخبات تونس ومصر والجزائر والكوت ديفوار والسودان وليبيا واوغندا.

وسيشارك المنتخب التونسي للتجديف بداية من يوم الاحد 10 نوفمبر الجاري في منافسات التجديف الشاطئي وهو اختصاص جديد سيدخل المنافسات ضمن الالعاب الاولمبية لوس انجلس 2028.