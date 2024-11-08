وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في أشغال الندوة الوزارية لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية يومي 9 و10 نوفمبر الجاري بروسيا

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يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النّفطي، زيارة إلى مدينة سوتشي الروسيّة على رأس الوفد التونسي الذي سيشارك في أشغال الندوة الوزاريّة الأولى لمنتدى الشراكة الروسيّة الإفريقيّة، المزمع تنظيمها يومي 9 و10 نوفمبر 2024.



وتهدف هذه الندوة، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الخارجية، إلى مزيد تعزيز برامج التعاون بين روسيا الاتحاديّة وبلدان القارّة الافريقيّة على مختلف الأصعدة السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة والعلميّة والتكنولوجيّة والثقافيّة والإنسانيّة.





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كما أشارت الى القمّتين السابقتين اللتين انعقدتا في هذا الاطار، الأولى بمدينة سوتشي الروسيّة في شهر أكتوبر 2019، والتي تُعدّ الأولى من نوعها في روسيا الحديثة، والثانية بمدينة سان بطرسبورغ في شهر جويلية 2023 ، مبينة أن هاتين القمتين وضعتا أولويات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الجانبين.



وسيجري الوزير على هامش مشاركته في فعاليات الندوة الوزارية، لقاء ثنائيا مع نظيره الرّوسي "سيرغي لافروف" للتباحث بخصوص أهمّ أوجه التّعاون الثّنائي بين البلدين استعدادا للاستحقاقات القادمة، الى جانب لقاءات أخرى مع عدد من نظرائه الأفارقة لاستعراض العلاقات الثّنائية ومناقشة سبل تعزيزها، وتبادل الآراء حول مختلف القضايا الإقليميّة والدوليّة الراهنة.



وذكّرت الوزارة في بلاغها، بأنه سبق أن أجرى وزير الخارجية لقاء مع سفير روسيا لدى تونس، الذي عبر عن تقديره لمشاركة تونس في منتدى الشراكة الروسية الإفريقية، مضيفة أنه تم خلال ذلك اللقاء استعراض أوجه التعاون في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة وسبل تطويرها، لتشمل المجالات العلميّة والطبيّة والصيدليّة، فضلا عن المسائل المتصلة بالتعاون الجامعي والثقافيّ والتبادل التجاريّ.