تصفيات كأس افريقيا للأمم (المغرب 2025) : قائمة المنتخب التونسي لمباراتي مدغشقر وغامبيا

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أعلن مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم قيس اليعقوبي اليوم الخميس عن قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي مدغشقر وغامبيا المقررتين على التوالي يومي 14 نوفمبر ببريتوريا و18 نوفمبر بملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية (المغرب 2025) التي جاءت كما يلي //



في حراسة المرمى: أمان الله مميش (الترجي الرياضي) - أيمن دحمان (النادي الصفاقسي) - معز بن شريفية (الأولمبي الباجي)

في الدفاع: وجدي كشريدة (الغرافة القطري) - حمزة المثلوثي (الزمالك المصري) - ياسين مرياح (الترجي الرياضي) - علاء غرام (شاختار الأوكراني) - منتصر الطالبي (لوريون الفرنسي) - نادر الغندري (أخمات غروزني الروسي) - علي العابدي (نيس الفرنسي) - محمد أمين الشارني (لافالوا الفرنسي)



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في الوسط: الياس السخيري (فرانكفورت الالماني) - عيسى العيدوني (الوكرة القطري) - محمد الحاج محمود (أف سي لوغانو السويسري) - حمزة رفيعة (ليتشي الايطالي) - ادريس الميزوني (أوكسفورد يونايتد الانقليزي) - حنبعل المجبري (أف سي بورنلي الانقليزي) - محمد علي بن رمضان (فرينتسفاروتشي المجري).



في الهجوم: عمر العيوني (هاكان السويدي) - أنس الحاج محمد (بارما الايطالي) - سيف الله اللطيف (أف سي توينتي الهولندي) - بلال آية مالك (النادي الافريقي) - ربيع الحمري (الأولمبي الباجي) - هيثم الجويني (دبا الحصن الرياضي الاماراتي) - نبيل الماكني (هيبرا البلغاري) - حازم المستوري (الاتحاد المنستيري).