وزير الخارجية يبحث مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس وضعية المهاجرين المقيمين بصفة غير نظامية

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مثلت وضعية المهاجرين المقيمين بتونس بصفة غير نظامية، من أبرز محاور لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم الثلاثاء بمقر الوزارة، برئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس،عزوز السامري.



وتداول الطرفان خلال هذا اللقاء، بشأن "وضعية المهاجرين المقيمين بتونس بصفة غير نظامية والتي تستدعي تكثيف الجهود ومضاعفتها من أجل تطوير التعاون القائم مع المنظمة الدولية للهجرة التي دأبت على تأمين العودة لهؤلاء المهاجرين الى بلدانهم الأصلية ومساعدتهم على إعادة الاندماج"، وفق بلاغ صادر مساء الثلاثاء عن الوزارة.





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وأكد محمد علي النفطي في هذا السياق أهمية تعزيز مستوى التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة من خلال تطوير البرامج الهادفة الى إعادة ادماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية ومضاعفة جهود التنسيق مع السلطات التونسية لتوفير الظروف الملائمة لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي وذلك في كنف الاحترام الكامل للحقوق الإنسانية وحفظ كرامتهم.



يشار إلى أن رئيس الدولة قيس سعيّد كان دعا إلى ضرورة مضاعفة العمل على المستوى الدبلوماسي لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي إلى بلدانهم الأصلية في أقرب الأوقات، وذلك خلال إشرافه أمس الاثنين على اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي تدارس جملة من المواضيع من بينها الوضع في مدينتي جبنيانة والعامرة (ولاية صفاقس).