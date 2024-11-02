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بطولة انقلترا: صلاح يقود ليفربول للفوز 2-1 على برايتون والعودة الى الصدارة

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Bookmark article    Publié le Samedi 02 Novembre 2024 - 19:48 قراءة: 0 د, 46 ث
      
سجل محمد صلاح هدفا رائعا ليكلل انتعاشة ليفربول في الفوز 2-1 على برايتون آند هوف ألبيون ويتصدر فريقه البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه اليوم السبت.

وبدأ برايتون المباراة بقوة وتقدم في النتيجة عن جدارة في الدقيقة 14 بتسديدة قوية من التركي الدولي فردي كادي أوغلو.
وواجه ليفربول صعوبة في تشكيل خطورة تذكر على مرمى برايتون في الشوط الأول لكنه بدا أفضل في الشوط الثاني وأدرك التعادل عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 69 قبل أن يكمل صلاح انتعاشة فريقه بعد ثلاث دقائق.
...

وبعد خسارة منافسيه أرسنال ومانشستر سيتي، عاد ليفربول إلى القمة على حساب حامل اللقب بفارق ست نقاط أمام نوتنغهام فورست ثالث الترتيب وسبع نقاط أمام أرسنال.
ويحتل محمد صلاح المركز الثامن في قائمة هدافي البطولة الإنقليزية الممتازة على مر العصور.



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