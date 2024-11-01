سيني جونة لدعم الأفلام: ثلاث جوائز للفيلم التونسي "اغتراب" للمخرج مهدي هميلي

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حاز الفيلم التونسي "اغتراب" للمخرج مهدي هميلي على ثلاث جوائز خلال فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي بمصر. وتتنزّل هذه الجوائز الثلاث ضمن قسم "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام"، علما أن فيلم "اغتراب" هو في مرحلة ما بعد الإنتاج بمعنى أنّه تم الانتهاء من تصويره وما زال العمل في مرحلة ما بعد الإنتاج جاريا.



ويحصل أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج على شهادة تمويل من سينجونة وجائزة نقدية قدرها 15 ألف دولار أمريكي. كما يتم تقديم جوائز إضافية وجوائز نقدية من خلال شراكات مع مؤسسات محلية وإقليمية.





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ومهدي هميلي هو كاتب ومخرج سينمائي، درس السينما في تونس قبل أن يواصل دراسته بفرنسا حيث تخرّج من المعهد العالي للسينما بباريس ,وقد اخرج مجموعة من الافلام القصيرة خلال اقامته بفرنسا منها "لحظة" سنة 2009 و"ليلة" سنة 2011 و"ليلة بدر" سنة 2012 وكانت أولى تجاربه السينمائية الروائية الطويلة فيلم "تالة حبيبتي" سنة 2016 ثم "أطياف" سنة 2021.