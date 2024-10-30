صفاقس: تدشين وحدة إنعاش جراحي للأطفال مجهزة بأحدث التقنيات الطبية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر

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شهد المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، اليوم الأربعاء، تدشين وحدة إنعاش جراحي للأطفال مجهزة بأحدث التقنيات الطبية وتبلغ طاقة إستيعابها 7 أسرّة.



وأفاد رئيس قسم تخدير وإنعاش الأطفال بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، الدكتور أنور الجراية، في تصريح إعلامي، بأنّه تمّ في مرحلة أولى، إيواء عدد من الأطفال بالوحدة بعد خضوعهم لعمليات جراحية طويلة ومعقدة".





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وأضاف أن "الحديث عن طاقة إستيعاب وحدة الإنعاش الجراحي للأطفال لا يقتصر على الأسرّة فقط، بل يشمل عدد الأطباء، والتكوين المستمر للإطارات الطبية وشبه الطبية، والتجهيزات الطبية واللوجستية".

وأكد أن "هذه الوحدة سوف تنمو وتكبر تدريجيا، إلى غاية بلوغ طاقة إستعابها الكاملة، وتقديم أفضل الخدمات للأطفال في صفاقس والجنوب التونسي"، مشيرا إلى أنه "سيتم قريبا، إحداث أول وحدة لزراعة الكلى بقسم الإنعاش الجراحي للأطفال بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة، وتشجيع من وزارة الصحة".

ولفت إلى أن أهمية إختصاص الإنعاش الجراحي للأطفال تكمن في المراحل التي تعقب إجراء العمليات الجراحية المستعصية، والتخفيف من الآلام لدى الأطفال بعد العمليات، وتطوير إختصاص جراحة الأطفال.