Babnet

صفاقس: تدشين وحدة إنعاش جراحي للأطفال مجهزة بأحدث التقنيات الطبية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ddfb8e4844734.45164137_jknhlmgopieqf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 30 Octobre 2024 - 18:38 قراءة: 0 د, 49 ث
      
شهد المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، اليوم الأربعاء، تدشين وحدة إنعاش جراحي للأطفال مجهزة بأحدث التقنيات الطبية وتبلغ طاقة إستيعابها 7 أسرّة.

وأفاد رئيس قسم تخدير وإنعاش الأطفال بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، الدكتور أنور الجراية، في تصريح إعلامي، بأنّه تمّ في مرحلة أولى، إيواء عدد من الأطفال بالوحدة بعد خضوعهم لعمليات جراحية طويلة ومعقدة".

...

وأضاف أن "الحديث عن طاقة إستيعاب وحدة الإنعاش الجراحي للأطفال لا يقتصر على الأسرّة فقط، بل يشمل عدد الأطباء، والتكوين المستمر للإطارات الطبية وشبه الطبية، والتجهيزات الطبية واللوجستية".
وأكد أن "هذه الوحدة سوف تنمو وتكبر تدريجيا، إلى غاية بلوغ طاقة إستعابها الكاملة، وتقديم أفضل الخدمات للأطفال في صفاقس والجنوب التونسي"، مشيرا إلى أنه "سيتم قريبا، إحداث أول وحدة لزراعة الكلى بقسم الإنعاش الجراحي للأطفال بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة، وتشجيع من وزارة الصحة".
ولفت إلى أن أهمية إختصاص الإنعاش الجراحي للأطفال تكمن في المراحل التي تعقب إجراء العمليات الجراحية المستعصية، والتخفيف من الآلام لدى الأطفال بعد العمليات، وتطوير إختصاص جراحة الأطفال.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296657


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 19:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*