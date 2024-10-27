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هلال الشابة يعلن انهاء علاقته التعاقدية مع المدرب محمد عامر حيزم

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Publié le Dimanche 27 Octobre 2024 - 20:08 قراءة: 0 د, 20 ث
      
اعلن هلال الشابة اليوم الاحد عن نهاية علاقته التعاقدية مع مدرب فريق اكابر كرة القدم محمد عامر حيزم وذلك اثر الخسارة امس السبت على ارضه امام امل الرقبة بهدف دون رد لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.
وكان هلال الشابة مني بالخسارة ايضا في الجولة الافتتاحية خارج قواعده امام اولمبيك سيدي بوزيد بهدف دون رد.
ويتذيل الفريق ترتيب المجموعة الثانية بلا رصيد.


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